Adrian Mihalcea lansează acuze după Viitorul – Dinamo 1-0: ”Noi am stat în izolare şapte zile, am date că alte echipe nu au făcut așa”

Antrenorul Adrian Mihalcea lansează acuze după meciul FC Viitorul – Dinamo București 1-0, din etapa a șaptea a play-out-ului din Casa Pariurilor Liga 1.

”În a doua repriză, dacă aveam puţin noroc sau inspiraţie puteam înscrie. Din păcate un nou eșec, dar văd o schimbarei. E singurul lucru care mă bucură”, a declarat Mihalcea.

”Băieţii şi-au dorit. Avem capul sus, trebuie să avem inspiraţie şi sunt convins că vor veni şi rezultatele. Dezamăgire există, trec etapele şi nu adunăm puncte”, a spus tehnicianul.

După Viitorul – Dinamo 1-0, Adrian Mihalcea acuză

”Avem nevoie de meciul în care vom avea şi noroc. Astăzi am încercat, au fost momente când am fi putut să înscriem. Am apelat la psiholog pentru că vrem să facem totul cu putinţă ca să ieşim din starea asta. Vom încerca să readucem mentalul băieţilor pe un drum bun”, a mai afirmat el.

”Suntem singura echipă care am stat în izolare şapte zile. Văd că alte echipe n-au stat şi era cazul. Noi am stat în izolare şi am date că alte echipe nu au stat şi s-au antrenat şi pe timp de pandemie. Dar asta nu contează în momentul de faţă”, au fost acuzele lansate de Adrian Mihalcea după Viitorul – Dinamo 1-0.

Tehnicianul a dezvăluit că nu se gândește la demisie: ”Eu voi rămâne alături de băieţi ca să reuşim să scoatem echipa din zona retrogradării. E o întrebare pentru conducere. Eu sunt pozitiv şi încrezător în continuare. Şi văd că băieţii suferă şi îşi doresc”.

Dinamo a fost învinsă în deplasare de FC Viitorul, scor 0-1, într-un meci din etapa a șaptea a play-out-ului din Casa Pariurilor Liga 1 și a rămas pe ultimul loc în clasament. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Virgil Ghiță (17).

Dinamo a ajuns la a șasea înfrângere consecutivă în campionat, una în sezonul regular și 5 în play-out. Liga 2 este din ce în ce mai aproape, doar o minune, raportată la jocul extrem de slab al echipei, îi mai poate salva pe ”câini” de la rușinea istorică de a retrograda pentru prima dată în istoria de 72 de ani.

Cinci meciuri absolut catastrofale în play-off au dus-o pe Dinamo pe ultimul loc în clasamentul din Casa Pariurilor Liga 1 și echipa lui Adrian Mihalcea a mai stabilit o rușine istorică: este cea mai slabă formație din play-out de la introducerea acestui sistem.

