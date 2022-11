Adrian Mititelu confirmă dezvăluirile FANATIK. „Pe Reghe, mâine l-aș pune antrenor, dar el își dorește la FCSB!” Video exclusiv

iar patronul Adrian Mititelu s-a convins încă o dată că echipa sa are nevoie urgentă de un antrenor cu nume pentru a ieși din criză.

Adrian Mititelu, dezvăluire bombă la Fanatik SuperLiga: „Pe Reghe, mâine l-aș pune antrenor… Dar el vrea la FCSB!”

Adrian Mititelu a detonat bomba în Întrebat de moderator dacă Laurențiu Reghecampf ar fi o variantă de antrenor pentru formația sa, Mititelu a răspuns categoric: „Și mîine l-aș pune antrenor!”

ADVERTISEMENT

A explicat apoi pe larg de ce ar lua această decizie, dar și care ar fi motivele din cauza cărora mutarea este una imposibilă pentru moment.

„Reghe e amicul meu, eu am vorbit cu el și acum când am fost în Dubai. Dar nu cred că pleacă de acolo. Da, ar fi o variantă solidă. Pe Reghe l-aș pune chiar mâine. Îmi place de el, eu l-am făcut antrenor, eu l-am pus prima oară antrenor pe Reghecampf.

ADVERTISEMENT

Nu a plecat cu scandal, că au venit suporterii peste mine, l-am pus atunci provizoriu după ce a plecat Neagoe când am scăpat echipa de retrogradare în 2010… Și au venit suporterii, cum să angajez un stelist? Și a plecat.

Și a venit înapoi, atunci a fost cu scandal. Că începuse și Anamaria să se bage la jucători, să semneze contracte, eu am tăcut din gură… Dar mie îmi place de el. Părerea mea este că e cel mai bun antrenor român alături de Dan Petrescu”, și-a argumentat Adrian Mititelu opțiunea în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu confirmă dezvăluirile exclusive Fanatik SuperLiga: „Reghecampf vrea la FCSB!”

În continuare, patronul FCU Craiova a confirmat dezvăluirea exclusivă făcută în ediția de luni a emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, și anume că

„Eu nu înțeleg de ce nu-l pune FCSB-ul antrenor, ce mai așteaptă? El acolo își dorește. El își dorește la FCSB, ăsta-i adevărul. Cunosc și eu anumite lucruri, îl știu bine de tot pe Reghe, îl simt.

ADVERTISEMENT

Cred că asta așteaptă. Nu mi-a spus mie așa ceva, dar așa îl simt eu. Dar nu știu de ce nu vrea Gigi, asta e problema lor.

ADVERTISEMENT

Eu nu știu de nu îl ia pe Reghecamp, pe cuvânt, poate sunt lucruri pe care nu le cunosc, dar mie îmi era teamă să nu se ducă Reghecampf acolo până la meciul cu noi, de duminică…

Eu am fost cel mai bucuros când a plecat Reghe de la CSU, pe bune. Dacă rămânea la CSU, erau mult mai puternici și acum chiar că se băteau la campionat”, a încheiat Adrian Mititelu discuția despre Laurențiu Reghecampf.

VEZI VIDEO MAI JOS

Adrian Mititelu despre noul antrenor al lui FCU Craiova: „Mi-e teamă să nu fac vreo alegere neinspirată”

Patronul lui FCU Craiova a vorbit despre posibilele nume de viitori antrenori ai echipei sale, dar și despre faptul că se teme să nu ia o decizie neinspirată, care să afecteze și mai mult parcursul echipei.

„Nu am ce să spun sincer, deci la ora aceasta nu am o decizie. Sunt indecis total și nu știu ce să fac. Mi-e teamă că o alegere neinspirată face mai mult rău echipei și după aia toată lumea o să spună că Mititelu e nebun, îl schimbă și pe ăsta. Puțin probabil să mergem în actuala formulă până în iarnă”, a început Adrian Mititelu discursul despre viitorul antrenor în emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

La întrebarea dacă s-a gândit vreun moment dat la Ilie Poenaru, proaspăt demis de la UTA, patronul oltenilor a fost ferm: „Chiar vreți să angajez un antrenor fără licență? M-am săturat… Aceeași nebunie, facem așa o horă și îi plimbăm pe toți pe la toate echipele. De aia suntem unde suntem.

Nu am nicio problemă cu băiatul ăsta, nu îl cunosc, să fiu sincer nici nu-mi aduc aminte de el ca fotbalist măcar… L-am văzut pe la Clinceni pe acolo, nu a fost o echipă rea…

Aici trebuie un antrenor de anvergură, care are ceva în spate. Dacă mai aduc unul gen acest băiat Poenaru, care e la început de drum și are și problema aceasta cu licența, mai ales că se vor înăspri regulile referitoare la cei fără licență, ce am făcut?

Sută la sută voi angaja un antrenor cu licență și care are ceva în spate. Nu mai e loc de experimente. Vreau antrenor cu fapte în spate, nu doar cu laude că s-a calificat în play-off.

În România, în ultimii 6-7 ani, au fost trei echipe puternice. Au fost FCSB, CSU și CFR, restul putea fi oricine în play-off, că mai erau trei locuri disponibile. Asta nu înseamnă că dacă ai fost în play-off și ai luat apoi șapte bătăi acolo, ai făcut mare performanță”, a mai spus Adrian Mititelu.