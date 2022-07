Adrian Mititelu, declarații dure după retrogradarea lui Dinamo: „Poate își spală păcatele. Au fost inventați de regimul comunist bolșevic”

Adrian Mititelu după eliberarea din închisoare, însă patronul lui FC U Craiova 1948 nu i-a uitat nici pe cei de la Dinamo.

Adrian Mititelu, despre retrogradarea lui Dinamo: „Spală păcatele trecutului. E o operație pe care trebuie să o facă”

Adrian Mititelu a comentat situația extrem de dificilă în care se află la Dinamo și de care nu e deloc surprins: „Poate mă așteptam să se întâmple asta la Dinamo ținând cont de ce a fost în ultimele sezoane. Sincer mie îmi pare rău și sperăm să se reorganizeze și să revină cât mai repede. Toată viața mea m-am uitat la Dinamo. De 50 de ani! Chiar dacă au mai fost niște momente când am mai dat niște declarații, e o mare pierdere pentru fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

Cred că e o operație pe care trebuie să o facă și să revină și mai puternici, spală și păcatele trecutului, pentru că ei au fost inventați de regimul comunist bolșevic în Liga 1. Și acum e șansa lor să o ia de jos din ligile inferioare și să revină mai curați, mai puternici și mai respectați”.

Adrian Mititelu îl distruge pe ministrul Eduard Novak: „Nu are nicio șansă. E într-o mare eroare! Sunt niște chestii care arată amatorism cras”

Eduard Novak a emis un ordin de ministru prin care toate cluburile din sportul românesc , ceea ce este o puternică lovitură pentru FC U Craiova 1948: „Nu are nicio șansă! Părerea mea că domnul ministru Novak e într-o mare eroare. Ar trebui să citească Tratatul de la Lisabona și să vadă că este imposibil să se aplice o astfel de reglementare. Nu poți modifica Legea Sportului cu un ordin al ministrului.

ADVERTISEMENT

Mai mult, nu poți veni în toiul începerii competiției cu niște reguli noi. Sunt niște chestii care arată un amatorism cras! Nu știu, cred că a fost total neinspirat”.

Mititelu îi aruncă mănușa lui Dan Șucu: „Dacă ar băga 2% din cât are, ar fi ceva. Eu nu sunt bogat, dar am investit jumate din banii mei”

Adrian Mititelu nu consideră că fotbalul românesc se află într-un declin total și salută intrarea unui om de afaceri atât de puternic precum : „Eu zic că fotbalul românesc se află pe un drum bun în ciuda tututor declarațiilor, că e un dezastru. Nu e adevărat, suntem pe un trend ascendent, s-au construit foarte multe stadioane, au apărut și baze de antrenament. Avem acces la mijloace profesioniste mult mai mult decât în trecut. Poate că este o problemă că au cam dispărut patronii aceia mult huliți din fotbal. Mă bucur cu toate astea că a venit un nume puternic în fotbalul românesc, domnul Șucu”.

ADVERTISEMENT

Ba mai mult, îl consideră pe omul de afaceri cel mai puternic din SuperLiga: „Cred că este cel mai puternic om din fotbalul românesc. E un lucru pozitiv și poate o să îi atragă și pe alții să inveastească și să bage bani în fotbal. Eu nu sunt foarte bogat. Eu cred că jumate din banii pe care i-am avut i-am băgat în fotbal. Dacă și domnul Șucu ar băga 2% din cât are, ar fi foarte bine. Cred că asta va contribui la fotbalul românesc”.

În același timp, Mititelu e de părere că Adrian Mutu va reuși în cariera de antrenor, deși acest lucru nu s-a întâmplat la FC U Craiova 1948: „M-am bucurat foarte mult pentru Adrian Mutu că a ajuns la Rapid, pentru că eu îl prețuiesc foarte mult. Îmi pare rău că la noi nu a reușit prea multe, dar sunt convins că va fi un antrenor foarte bun”.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu, despre șansele lui FC U Craiova 1948 în acest sezon: „Avem din start 3 echipe mai puternice ca noi”

Adrian Mititelu e de părere că FC U Craiova 1948 va avea un start de sezon extrem de dificil: „Să vedem în campionat cum evoluează, ce vom face la Constanța, unde avem un meci foarte greu, apoi CFR. Jucăm cu cele mai puternice echipe din România. Cred că și noi suntem puternici și avem șanse să obținem ceva”.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu e convins că CFR Cluj va reuși să cucerească al șaselea campionat consecutiv: „E departe. Avem un club foarte puternic în România, care pare invincibil și cred că și anul ăsta sunt favoriți la câștigarea campionatului. Bineînțeles că CFR!

Avem un alt club foarte puternic, care are cel mai valoros lot din România, mă refer la FCSB și un patron care își dorește foarte mult și va fi acolo în coastă. Celălalt club din Craiova care e destul de puternic din punct de vedere al lotului. Deci avem din start trei echipe mai puternice ca noi și nu putem să ne gândim la titlu.

Obiectivul nostru e să intrăm în play-off și sper să reușim pentru că sunt foarte mult echipe puternice. UTA, să nu mai spun de Sepsi, Farul Constanța, o echipă abonată la play-off, nu mai spun de Rapid, care are o atmosferă superbă, un stadion care te îmbie să joci un fotbal deoseobit și cu un patron foarte puternic. Am pierdut zece ani de când am fost decapitați și a trebuit să refacem tot de la zero”, a declarat Adrian Mititelu, patronul lui FC U Craiova 1948.