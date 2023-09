Adrian Mititelu, discurs furibund după derby-ul Băniei din Liga 3: ”Nu mă interesează nicio fuziune”

Elevii lui Ștefan Florescu, înlocuitorul lui Corneliu Papură după ”transferul” acestuia la prima echipă de la Universitatea, chiar în baza de antrenament a formației patronată de familia Mititelu.

Discurs acid al lui Adrian Mititelu după derby-ul din Liga 3

La finalul meciului din Liga 3 dintre cele două formații din Craiova, Adrian Mititelu a răbufnit când a venit vorba despre o posibilă fuziune între FCU și Universitatea, iar discursul a fost unul extrem de dur la adresa rivalilor.

”Nu mai vreau să întrețin niciun scandal. Nu există niciun proiect de fuziune, nu am avut noi familia Mititelu nicio intenție de fuziune și nu vrem nicio fuziune cu nimeni. Noi avem drumul nostru, avem treaba noastră.

Să știe suporterii de la Peluza Sud, foști suporteri ai Universității Craiova cândva, acum ei și-au inventat o altă Universitatea, e treaba lor, e dreptul lor, că nu mă interesează pe mine nicio fuziune și nu o să aibă nicio problemă cu mine. Nu vreau să mai aibă treabă ei cu mine și eu cu ei.

Familia Mititelu nu este interesată de nicio fuziune. Sunt convins că dacă domnul Rotaru pleacă, dacă o pleca, nu știu, e problema lui, se vor găsi câțiva oameni din Craiova să preia clubul și să-l ducă mai departe”, a declarat Mititelu.

Deranjat de jignirile fanilor

”E un drum pe care l-au ales, eu nu am nevoie de suporteri care au părăsit echipa la greu, care i-au întors spatele și care au mers la o altă echipă care au distrus echipa. Eu rămân cu ăia 800 de care zicea domnul Rotaru și sunt mândru de ei. Poate nu o să-i mai am nici pe ăia.

Dacă va fi cazul voi juca și fără suporteri, o să rămân eu singurul suporter al echipei. Dar eu merg pe drumul meu. Pentru mine și inima mea asta este Universitatea Craiova. Fosta Universitatea, fosta Știința, fosta UNSR. Și moral, și juridic. Nimeni nu mă poate convinge că e altfel.

Și ce am făcut eu pentru Universitatea nu a mai făcut nimeni pe pământ. Eu mi-am riscat averea și cei mai frumoși ani din viață pentru Universitatea Craiova, pentru acest fenomen. Eu am băgat bani, ei vorbesc și dau din gură și se vaită că plătesc niște bilete amărâte.

Au ajuns niște neica nimeni și niște coate goale să mă jignească pe mine în raport cu Universitatea Craiova, pe mine care mi-am dat viața pentru echipa asta. Și pentru asta nu o să-i iert eu niciodată pentru că au părăsit echipa la greu”, a continuat patronul FCU Craiova.

Mititelu e convins că FCU Craiova va câștiga titlul

”Nu mă interesează că ei sunt foarte mulți, pentru că dacă sunt mulți nu înseamnă că au și dreptate. Eu am principiile mele și drumul meu și niciodată nu o să mă întorc să fac o asociere sau o fuziune cu o echipă creată de sistemul care m-a distrus și care a distrus echipa mea.

Eu nu am nimic cu ei acum, nu mai vreau scandal cu nimeni. Sunt două echipe acum în Craiova, cine știe adevărul, știe cum au stat lucrurile. În inima mea eu sunt Universitatea, indiferent că numele meu e FCU. Oricum FCU sună foarte frumos. Când spui FCU, spui Universitatea, spui dreptate, spui adevăr, spui spirit.

Și sunt convins că într-o zi, peste un an, peste 10, peste 20, FCU va fi campioana României. Va mai trece mult timp, dar aici s-au pus lacrimi, s-a pus patimă, s-au pus suferințe, nopți nedormite. Mi-am sacrificat 20 de ani din viață pentru echipa asta.

Poate am și greșit de multe ori, dar nu am greșit cu gândul. Poate am greșit cu fapta datorită presiunii și pentru că oamenii din Craiova nu m-au lăsat să mă dezvolt. Pentru mine ”, a spus Mititelu.

Ce obiectiv are satelitul din Liga 3

Strict referitor la meciul sateliților din Liga 3, Adrian Mititelu a recunoscut fair-play că adversarul a fost mai bun, dar speră să-și ia revanșa în duelul formațiilor din SuperLiga. ”A fost derby-ul echipelor din eșalonul 3. Astăzi cei de la CSU mai buni decât ai noștri.

Chiar dacă noi am avut 2-3 jucători care cochetează cu echipa mare, nu s-a văzut o diferență pe teren. Cei de la CSU au părut mult mai bine instruiți, mult mai bine fizic decât ai noștri, însă trebuie să spunem că noi avem mulți copii din 2007 care au jucat doar la juniori și la Liga 4.

Este un an de tranziție, obiectivul este să rămânem în Liga 3, să închegăm o echipă și să folosim această oportunitate pentru jucători de la echipa mare care nu au meciuri să mai prinde câte un joc, două, trei. Azi au fost mai buni ei, sper să ne revanșăm în duelul echipelor mari”, a afirmat el.

Așteptări mari de la duelul cu CFR Cluj

Patronul FC U Craiova se așteaptă la o partidă foarte grea împotriva CFR Cluj, în etapa a 11-a din SuperLiga, și a lansat un atac și la adresa celor care simpatizează cu formația sa. ”Meciul cu CFR este foarte important pentru noi. Ne punem mari speranțe deși întâlnim un adversar redutabil.

Nu suntem într-un moment grozav, dar sper că odată cu acest meci să intrăm într-o perioadă foarte bună. E foarte greu, suntem cu șansa a doua, dar niciodată nu se știe de unde sare iepurele. Am trecut de multe ori pe lângă oportunități.

Echipa nu a jucat rău cu Galațiul, am întâlnit o formație foarte dificilă, complicată și bine organizată, și dacă marcam noi în prima repriză probabil că altfel vorbeam noi acum. N-a fost să fie, trebuie să uităm, trebuie să mergem înainte, trebuie să avem răbdare, să tratăm lucrurile foarte serios, pentru nu tot timpul îți iese.

Sunt și fel și fel de explicații, suporterii am văzut că sunt foarte supărați, dar trebuie să înțelegem că e o luptă și toți vor să câștige. Trebuie să fim alături de echipă și la bine, și la rău, așa suporteri de rezultat care sunt foarte pricepuți în sfaturi și care știu mereu ce e de făcut știu că sunt foarte mulți”, a precizat Mititelu.

Mititelu, atac și la proprii suporteri

”E ușor să vorbești din spatele unei tastaturi și să spui că ăla e bun, ăla e prost, ăla nu are nicio valoare, ăla e de Liga 3, ăla e de Liga 4. Chestiile astea fac mai mult rău și ei trebuie să știe că aici prin tot ceea ce facem vrem să luăm cea mai bună decizie. Poate nu tot timpul reușim, dar noi avem acces la mai multe informații.

Ei nu știu că Bauza a jucat accidentat. Noi am crezut că poate cu Galațiul, dar nu a putut. Bahassa vine după o perioadă de pregătire mai puțin bună, Sidibe e accidentat. Sunt niște jucători care nu sunt în primul 11 pentru că au niște probleme medicale sau nu sunt 100%. Când se face echipa aia antrenorul o face de tâmpit?

Ei vin că trebuia să joace ăla, că trebuia să joace celălalt. Dacă ești suporter nu faci o favoare echipei, nu trebuie să te lauzi. Nu poți să plătești 10 lei sau 15 lei pe un bilet și să vrei nu știu ce.

Și noi dacă am avea bugete de 20-30 de milioane, dacă am avea suporteri care ar plăti 100 de euro pe un bilet și ar veni vreo 20.000 la meci și noi am putea să facem cu 80 de milioane fotbal. Așa, noi căutăm să facem cu câteva milioane, dintre care jumătate aducem de acasă”, a încheiat Adrian Mititelu.