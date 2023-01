Adrian Mititelu, încântat de jocul lui Juan Bauza în meciul FC U Craiova – UTA 1-1. Ce notă a primit argentinianul din partea patronului său

Mijlocașul argentinian a fost principalul pericol pentru poarta arădenilor, a dat pasa la reușita la Baeten, însă .

Juan Bauza, lăudat de Adrian Mititelu după FC U Craiova – UTA 1-1

Deși au existat voci care au spus că Juan Bauza nu a fost în cea mai bună condiție fizică la partida FC U Craiova – UTA 1-1, din etapa a 22-a din SuperLiga, Adrian Mititelu s-a arătat mulțumit de prestația sud-americanului.

”Este într-o condiție fizică foarte bună, dar nu știu ce vreți de la Bauza, pe bune! Chiar mi s-a părut că a jucat de nota 9 ieri (n.r. – duminică). Gândiți-vă și la el, că nu e ușor. Toți trag de el. Practic, fazele frumoase de la el au pornit.

Și el e la început de sezon, e primul nostru meci tare. Contra celor de la UTA nu e ușor, iar ei au riscat când au fost conduși. Noi am jucat și cu precauție, dar nici n-am abordat bine meciul din punct de vedere al componenței. Am căzut fizic și am avut niște mâini moarte la mijloc.

Fiind primul meci, e de așteptat ca echipa să fie în faza de a nu putea oferi tot ce poate pe teren. Toți știu că primul meci e greu să reziști fizic. Dacă oricare altă echipă venea, poate nu era atât de grea”, a declarat Mititelu, la .

Mititelu vrea 4 milioane de euro pentru Juan Bauza

Imediat după remiza din întâlnirea cu UTA, Adrian Mititelu a mărturisit că , însă a spus că gruparea din Bănie merita să câștigele cele trei puncte puse în joc.

Finanțatorul celor de la FC U Craiova a recunoscut că nici la partidele cu CFR Cluj și FCSB nu și-a creat atâtea griji. Acesta a declarat că cele trei puncte puteau fi luate dacă Nicolo Napoli ar fi fost mai inspirat pe parcursul meciului.

În toamnă, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Adrian Mititelu a promis că pentru o sumă mai mică de 4 milioane de euro.

Argentinianul se află în vederile lui Gigi Becali, însă acesta Finanțatorul FCSB a precizat că nu va da mai mult 600-700.000 de euro.