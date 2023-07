Adrian Mutu, avertisment după debutul cu stângul la Neftchi: ”Am nevoie de timp”

La primul meci ca antrenor al formației din Azerbaidjan, ”Briliantul” a fost , scor 0-1, într-un amical disputat în stagiul de pregătire din Rusia.

Adrian Mutu știe ce-l așteaptă la Neftchi

După debutul nefericit la Neftchi Baku, Adrian Mutu a stat de vorbă cu jurnaliștii din Azerbaidjan și le-a dezvăluit că a purtat discuții cu Laurențiu Reghecampf, cel care a condus echipa în sezonul precedent.

ADVERTISEMENT

”Sunt aici ca să câștig și și să duc echipa la nivelul pe care îl merită. Nu am venit să mă odihnesc și am luat decizia după lungi negocieri. După oferta primită, am început să caut date despre club și ce înseamnă Neftchi. Știu că este cel mai mare din țară și are fani foarte pătimași. Dar am fost mai mult atras de proiect.

Eu și Reghecampf suntem prieteni de multă vreme, l-am întrebat detalii generale și am adunat informații foarte utile. Dar nu am intrat în amănunte, pentru că vreau să explorez singur și să cunosc personal clubul.

ADVERTISEMENT

Voi încerca să uit ceea ce a fost înaintea mea, pentru că începem un nou proiect. Sunt foarte fericit să fiu aici și nerăbdător să obțin succese. Pot spune sincer că sunt gata să muncesc 200% pentru a-mi atinge obiectivele”, a declarat Mutu.

Mutu, conștient de presiunea care este asupra lui

Profitând din plin de acest prim eșec, tehnicianul român le-a transmis conducătorilor clubului că are nevoie de transferuri și a cerut timp pentru a putea să formeze o echipă închegată care să se poată bată pentru trofee.

ADVERTISEMENT

”Este o mare provocare pentru mine și sper să reușesc ce mi-am propus. Sunt avertizat că suntem la început de drum și trebuie să muncim mult și să ne dezvoltăm. Am văzut primele două amicale și avem mult de lucrat. Am nevoie de timp să evaluez situația și cred că e nevoie și de transferuri.

Pentru că jucăm pe două fronturi și ar trebui să avem un lot mai numeros. După ce am luat decizia, știam ce presiune mă așteaptă. Dar nu mi-e frică de ea. Pentru că îmi dă mai multă motivație și mă face să mă concentrez pe munca mea”, a mai spus Adrian Mutu.

O primă mutare pentru Mutu la Neftchi Baku este fundașul brazilian Yuri Matias de la CFR Cluj. Din informațiile FANATIK, și azerii vor plăti 400.000 de euro pentru transferul stoperului din Gruia.