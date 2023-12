Adrian Mutu, reacție despre situația teribilă de la Dinamo: ”Va fi ca o finală”

”Câinii” , în ultimul meci al etapei a 19 -a din SuperLiga, și au ajuns la 15 la partide fără victorie în toate competițiile, iar retrogradarea se vede tot mai clar.

Adrian Mutu, îngrijorat din cauza situației de la Dinamo

Adrian Mutu este de părere că situația este una extrem de dificilă la Dinamo și consideră că dacă ”roș-albii” nu vir mai face câteva puncte până la finalul sezonului regulat le va fi greu să realizeze ceva în play-out-ul din SuperLiga.

”Eu am prins Dinamo în alte perioade. Ca jucător, am fost într-un timp în care Dinamo se bătea la campionat, câștigam campionatul și Cupa. Apoi, în 2016-2017, când am fost director general, am trecut printr-o perioadă mai grea, dar a venit Cosmin Contra și am reușit play-off-ul.

Pentru ca apoi, în ultima etapă, să jucăm cu titlul pe masă! Și am câștigat Cupa Ligii. Dinamo este acum într-o perioadă de construcție ce va dura, nu e ușor. Mie mi-a plăcut ceea ce a făcut Ovidiu Burcă la Dinamo, eu l-aș fi ținut antrenor în continuare.

Nu știu ce să zic! Fiecare meci din play-out va fi ca o finală, dar, până atunci, trebuie ca echipa să mai strângă puncte, ca să aibă șanse de a se lupta în mod real pentru salvare. Play-out-ul nu e ușor, când se va ‘rupe’ campionatul va fi foarte dificil dacă nu ai puncte cât mai multe. Fiindcă orice punct va conta”, a declarat Mutu, pentru .

Jucătorii lui Dinamo, huiduiți și înjurați de fani

După ultimul fluier al arbitrului Viorel Cojocaru, care a consfințit înfrângerea în întâlnirea cu U Cluj, fanii lui Dinamo , considerându-i principalii vinovați pentru situația echipei.

Trupa croatului Zeljko Kopic a ajuns la 11 puncte față de FC U Craiova, prima formație aflată pe loc de baraj, iar ultrașii nu au mai rezistat. ”Nu meritați tricoul roșu să-l purtați!”, au scandat suporterii din peluză, iar mesajul a fost preluat de întreg stadionul.

”Plecați cu toții!” sau ”Dinamo nu e o afacere!”, au fost ale scandări ale fanilor din peluză, în timp ce suporterii de la Tribuna a II-a au strigat ”Serie B! Serie B!”. Jucătorii au vrut să vină să salute galeria la finalul jocului, dar ultrașii le-au făcut semn să plece la vestiare, lucru care s-a și întâmplat.

Fotbaliștii de rezervă ai lui Dinamo au rămas pe teren cu preparatorul fizic pentru o scurtă ședință de pregătire, dar au fost ținta huiduielilor fanilor. Furia acestora s-a revărsat și spre conducere, Andrei Nicolescu fiind cel mai înjurat om.