Adrian Șut, acuze la Sebastian Colțescu: “De la acel meci nu mai arbitrează la fel”

FCSB a remizat cu CFR Cluj în Gruia, scor 1-1. . În urma deciziei VAR, Adrian Șut a transmis un mesaj dur la adresa lui Sebastian Colțescu. Jucătorul este de părere că arbitrul nu are încredere în sine și în deciziile pe care le ia în timpul duelurilor.

Adrian Șut, mesaj dur la adresa lui Sebastian Colțescu

Adrian Șut a avut un mesaj dur la adresa lui Sebastian Colțescu după remiza dintre CFR Cluj – FCSB, scor 1-1: “Cred că am avut un început de meci mai slab, dar după primele 15-20 de minute am început să ne reglăm. Am marcat un gol frumos, nu cred că a fost fault.

Nu-mi place să vorbesc despre arbitraj, dar cred că domnul Colțescu de la meciul cu Farul când s-a zis că a dat un penalty destul de ușor nu ne mai arbitrează la fel. De atunci nu ne mai arbitrează la fel de liber și nu mai are încredere în el când ne arbitrează. Ne doream să câștigăm acest meci, am venit la victorie.

Ne pare rău că nu am luat cele trei puncte, dar ținând cont că jucăm în deplasare este un punct echitabil. Ne dorim să fim la finalul anului pe primul loc și să o ducem așa până la final, ăsta este obiectivul nostru”, a declarat Adrian Șut.

Florinel Coman, reacție surprinzătoare după CFR Cluj – FCSB 1-1

La finalul partidei CFR Cluj – FCSB 1-1, derby-ul etapei a 19-a din SuperLiga, , cel care i-a anulat golul la semnalizarea din camera VAR a lui George Găman.

”Un meci foarte frumos, un meci bun. Am luat acel gol pe o greșeală, dar se întâmplă, nu e nicio problemă. M-am înțeles perfect cu Darius (n.r. – Olaru), am dat gol și ăsta a fost meciul. Nici nu au fost nervi, a fost totul super. S-a anulat golul, nu știu ce a fost, dar nu am ce să spun.

Îmi cer scuze pentru ce am făcut meciul trecut, (n.r. – arbitrul Marcel Bîrsan) și îmi promit mie că nu voi mai face niciodată așa ceva. S-a văzut urât, mi-a fost rușine, îmi pare rău, o spun cu toată sinceritatea, nu se va mai întâmpla. O să mă vedeți doar ca la acest meci, nu voi mai comenta nimic.

Am prins un șut foarte bun, din păcate nu a fost gol. Felicit CFR-ul pentru un meci foarte bun, nu i-am văzut de mult să joace așa de frumos. Mai sunt două meciuri foarte grele, trebuie să fim montați și să câștigăm”, a spus Florentin Coman.