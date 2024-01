Al Sharjah i-a decis soarta lui Cosmin Olăroiu după umilința din Supercupa EAU

Tehnicianul român Cosmin Olăroiu a reacționat după ce echipa sa a pierdut partida cu al Ahli, scor 2-6, în finala Supercupei Emiratelor Arabe Unite. Asta, după ce formația lui Olăroiu conducea cu 2-0, grație reușitelor lui Camara (‘8) și Marega (’26).

La final de meci, . “După ce am reușit să marcăm de două ori, în loc să marcăm golul trei și apoi golul patru, Supercupa s-a transformat într-o tragedie pentru noi și am cedat. Le-am făcut cadou un penalty și am jucat în inferioritate numerică. Apoi, golurile lor au fost toate cadouri, pasele au venit din partea noastră”.