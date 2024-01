Dezvăluire tare a lui Mitică Dragomir despre Olăroiu. ”Co-proprietar!”. La mijloc este vorba de Dubai!

Într-o discuție cu Horia Ivanovici, în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Mitică Dragomir și-a adus aminte de mega afacerea deschisă de antrenorul Cosmin Olăroiu în Dubai. Este vorba despre un restaurant de lux cum puține există în lume, după modelul unui restaurant din Beirut, inaugurat în urmă cu un an, așa cum și FANATIK scria în acel moment.

Dezvăluire tare a lui Mitică Dragomir despre Olăroiu

”Îi fac publicitate lui Olăroiu, Olăroiu are în Dubai, are o parte a unui restaurant care e de un lux ieșit din comun. Foarte bun”, a declarat Mitică Dragomir, într-un dialog cu Horia Ivanovici la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ. ”Nu știu? E co-proprietar?”, a replicat Horia Ivanovici. ”Da, co-proprietar la cel mai tare restaurant din tot Dubaiul. Ascultă-mă, fiul meu și nepoții mei mi-au spus asta. Nu restaurante de, să meargă toată lumea”, a completat Dumitru Dragomir.

Așadar, restaurantul lui Cosmin Olăroiu este deja considerat a fi printre cele mai luxoase din Dubai sau chiar din lume. ”Protipendadă, ambasadele, trebuie să faci ceva pentru ambasade, ambasadele nu ies la restaurante decât foarte puține în România. Nu poți să asiguri și siguranță și tot. Un restaurant ca ăla dacă ai 10% din el, stai pe 2-3 milioane pe an, dacă nu mai mult.

Are un avion în mijloc. E un colos, cel mai tare restaurant din tot Dubaiul. În Dubai nu poți să dai colțul la un bloc fără restaurant de lux. Sunt mulți acolo, dacă nu 7 pe locația aia. E o imensitate, o nebunie. Tot ce vrei mănânci, coadă de elefant. Dacă comanzi asta, îți dă coadă de elefant. Nu vezi nici prin filme, fiul meu a văzut toate marile hoteluri și restaurante ale lumii, a spus că restaurantul lui Oli e cel mai tare din lume”, a explicat Oracolul FANATIK.

Cosmin Olăroiu deține unul dintre cele mai tari restaurante din Dubai

și Cosmin Olăroiu, Valentin Sălăgean, anunța că antrenorul de fotbal investește câteva milioane de euro într-un restaurant care va face furori printre bogați. ”Oli (n.r. Cosmin Olăroiu) mi-a dat mesaj și m-a invitat la deschidere la restaurantul lui. Își deschide restaurant în Dubai. Un concept mare de tot! O campanie mare.

Un restaurant care e la Beirut și o să îl facă în toată lumea. Are echipă mare. Mă depășește pe mine. E un restaurant cu un tavan de 45 de metri înălțime. O să vezi că o să apară prin ziare”, a declarat Sălăgean, într-un podcast. Cosmin Olăroiu are o vastă experiență de investitor imobiliar și a vărsat zeci de milioane de euro în astfel de proiecte.

Potrivit surselor FANATIK, Cosmin Olăroiu s-a asociat în acel moment cu brandul libanez ”Amelia Beirut”, un restaurant de milioane de euro care are o bucătărie peruană și japoneză, cu influențe mediteraneene. Așa cum spune și Mitică Dragomir, prețurile în acest restaurant nu sunt pentru oricine, astfel că doar șeicii și bogații își permit să ia masa la Olăroiu.

"MAX Profețiile lui Mitică" este o emisiune care nu trebuie ratată! Horia Ivanovici, față în față cu Dumitru Dragomir, în fiecare luni de la ora 13:00.

Dezvăluirile lui Mitică Dragomir despre Olăroiu