Albion Rrahmani, surprins de nivelul SuperLigii: „Am crezut că e ușor”. Super echipa la care visează să joace

Albion Rrahmani a revenit pe teren la Rapid după . Atacantul kosovar transferat în Giulești la începutul sezonului, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK, s-a destăinuit în presa din țara natală și a recunoscut că a fost surprins de nivelul bun de joc din SuperLiga.

Albion Rrahmani, surprins de nivelul SuperLigii: „Am crezut că e ușor”

, devenind golgheterul „alb-vișiniilor”. În actuala stagiune, deși a stat aproximativ 3 luni pe bară, atacantul de 23 de ani a marcat 8 goluri în 10 meciuri și a oferit 2 pase decisive în tricoul echipei lui Cristiano Bergodi.

ADVERTISEMENT

Fostul atacant de la FC Ballkani a recunoscut că se aștepta la un nivel de joc mai scăzut în SuperLiga. De asemenea, Rrahmani a recunoscut că prezența compatrioților Ermal Krasniqi și Florent Hasani la Rapid l-a ajutat din toate punctele de vedere.

„La început am crezut că adaptarea mea va dura, dar toată lumea m-a primit magnific și de aceea am atins aceste cifre. Însă eu nu sunt niciodată mulțumit, îmi doresc să ating cele mai înalte culmi ale fotbalului și sper să pot continua să impresionez.

ADVERTISEMENT

Am crezut că (n.r. SuperLiga) campionatul este ușor, dar după ce am discutat cu Ermal Krasniqi, mi-a mai spus că nu este ușor. Am văzut că fotbalul este fizic și greu, dar m-am adaptat bine și se vede în meciurile pe care le joc.

Mi-e mai ușor acum că îi am alături pe Ermal Krasniqi și Florent Hasani, care vin tot din Kosovo. Am jucat de multă vreme cu Krasniqi și ne înțelegem foarte bine. Sper că vor veni aici mult mai mulți jucători din Kosovo, pentru că sunt mulți jucători de calitate din Superliga Kosovo”, a declarat Albion Rrahmani, în emisiunea „Extra Time”, citată de .

ADVERTISEMENT

Albion Rrahmani visează să îmbrace tricoul lui Real Madrid: „Voi munci pentru asta”

, reușind să marcheze câte o „dublă” în meciurile „alb-vișiniilor” din tur cu FC U Craiova, Dinamo sau CFR Cluj. Astfel, mai multe echipe s-au interesat de situația atacantului kosovar, însă planurile au fost date peste cap de accidentarea de la naționala Kosovo din preliminariile Euro 2024.

Visul lui Albion Rrahmani este să joace la Real Madrid. Atacantul va munci pentru a-și îndeplini obiectivul carierei. „Au fost mai multe echipe interesate să mă transfere după startul foarte bun la Rapid.

ADVERTISEMENT

Accidentarea a îngreunat lucrurile și clubul a declarat că nu sunt pe lista de plecări în fereastra de iarnă. Lucrez cu echipa care îmi gestionează viitorul în cariera profesională și sper să ajung, în viitor, la o echipă la care să arăt ce pot și să devin mai bun.

Visul meu este să joc pentru cel mai mare club din lume pentru mine, Real Madrid. Voi munci pentru a-mi transforma acest vis în realitate. A fost cea mai bună revenire posibilă pentru mine. Cu ajutorul tuturor am reușit să mă întorc și sper să obțin și mai mult în carieră”, a mai spus Albion Rrahmani.

„Kosovo e cea mai bună din grupă, mai bună decât România”

România și Kosovo au fost repartizate în Grupa C3 din Liga Națiunilor alături de Cipru și câștigătoarea barajului Lituania/Gibraltar. „Tricolorii” și kosovarii vor reedita duelurile din preliminariile Euro 2024 de anul trecut. Cele două naționale au remizat la Priștina (0-0), în timp ce la București s-a impus România, scor 2-0.

Kosovarii sunt optimiști că vor câștiga grupa și se bucură de faptul că au picat cu România. Albion Rrahmani este convins că naționala țării sale este mai bună decât echipa națională de fotbal a României.

„Cred și sper că vom domina. Din punct de vedere calitativ, suntem cei mai buni din grupă, am jucat cu România de două ori și știm că nu este un adversar ușor, dar de data aceasta suntem și mai concentrați.

Avem jucători care au cele mai bune momente din cariera lor la cluburile pentru care joacă și sper să ne unim cu toții și să câștigăm. Kosovo e cea mai bună din grupă, mai bună decât România”.

Am vorbit cu niște prieteni care au spus că am putea pica cu România și Estonia. Nu ne-am dorit Estonia pentru că este prea frig. Suntem în grupă cu România și sper să câștigăm în două meciuri”, a încheiat Albion Rrahmani.