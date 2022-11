Alegerile din SUA, privite de la Washington: “Brandul Donald Trump devine tot mai toxic”. Ron DeSantis, alternativa sobră a republicanilor la prezidențiale

Cercetătorul Alexandru Georgescu, expert în protecția infrastructurilor critice, a fost martor ocular la întregul proces de vot de la recentele alegeri intermediare din SUA. Dincolo de succesul democraților, care prin triumful răsunător din Nevada păstrează controlul în Senat, expertul analizează situația creată în interiorul Partidului Republican, după eșecul aripii conduse de Donald Trump și ascensiunea înregistrată de Ron DeSantis.

Alexandru Georgescu a devenit specialist în materie de crize de leadership, iar analizele sale în domeniu sunt pertinente, așa cum au stat lucrurile și . Aflat într-o vizită prelungită în SUA, chiar la Washington, cercetătorul a simțit „pe viu” impactul alegerilor recente.

„Brandul lui Donald Trump devine din ce în ce mai toxic sub asaltul mediatic, dar și ca urmare a extenuării populației cu narativul alegerilor furate. Este o situație similară cu aceea a exasperării populației cu narativul alegerilor furate din 2016, avansat de democrați. Din nou, Trump a dovedit că nu este un jucător de echipă și nu a luat decizii potrivite cu privire la susținerea acordată, fie alegând oameni nepotriviți, fie susținându-i prea puțin și deturnându-le mesajul în scopul autopromovării”, a declarat Alexandru Georgescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

În condițiile în care , interlocutorul nostru consideră că atacurile recente la adresa lui Ron DeSantis, principalul contracandidat republican al lui Trump pentru candidatura la viitoarele alegeri prezidențiale, indică clar modul de operare al fostului președinte al SUA.

Ron DeSantis, republicanul „mainstream”, după exemplul lui John McCain

Ron DeSantis, guvernatorul Floridei și unul dintre ai scrutinului, a ajuns în atenția publicului drept un posibil prezidențiabil. Evident, toată lumea se întreabă, în mod îndreptățit, dacă este realistă candidatura sa la alegerile pentru Casa Albă, din 2024.

„Presa americană ostilă îi aplică lui Ron DeSantis un tratament similar cu cel al lui John McCain, fostul candidat republican la alegerile prezidențiale din 2008. Pe bună dreptate, este prezentat drept o alternativă sobră și competentă la Trump, atunci când vine vorba despre comparații sau când sunt dorite atacuri voalate la adresa fostului președinte, tocmai pentru a diviza votul republican”, și-a început discursul interlocutorul nostru.

Alexandru Georgescu este de părere că un fenomen asemănător s-a petrecut cu senatorul republican Ted Cruz la alegerile primare din 2015, „atunci când îl ataca pe Donald Trump din dreapta, furându-i platforma pe migrație, iar presa începuse brusc să vorbească frumos despre el. DeSantis este prezentat în aceiași termeni părtinitori și excesivi, rezervați pentru republicanii-problemă”.

John McCain, decedat în anul 2018, a rămas un exemplu standard, fiind tratat de presa americană în moduri diametral opuse, în funcție de interesul momentului.

„De la căpcăunul retrograd și violent care i s-a opus lui Barack Obama în 2008, a devenit un om de stat sobru și serios, care l-a contrat pe Donald Trump în 2016, adeseori pe poziții pe care le susținuse el însuși cu puțin timp înainte. În sfârșit, a devenit un sfânt secular odată cu moartea sa, când putea fi prezentat drept model de republican mainstream, pentru un partid aflat în mijlocul unei insurgențe trumpiste”, a detaliat partenerul nostru de dialog.

Atuurile guvernatorului Floridei: Stilul sobru, viața mai puțin dezordonată și lipsa scandalurilor financiare

Revenind la actualul guvernator al Floridei, Alexandru Georgescu susține că Ron DeSantis este, într-adevăr, prezidențiabil, „deși politica americană tinde să cobească, iar candidații noi, care au fost identificați din timp, rareori ajung să domine la momentul alegerilor, după ce au traversat un scrutin prelungit, din pricina presei, a partidului concurent sau chiar a propriului partid”.

Intervievatul nostru a dorit să treacă în revistă atuurile lui Ron DeSantis: „Spre deosebire de Trump, DeSantis are același discurs, dar un stil mai sobru, o viață personală mai puțin dezordonată și lipsită de scandalurile financiare care l-au urmărit pe fostul șef de stat. Are o educație de elită (ceea ce îl face mai digerabil pentru societatea mai largă, deși nu este un plus pentru un populist) și un trecut militar, ceea ce reprezintă mereu un bonus pentru un lider”.

De asemenea, Alexandru Georgescu subliniază că rivalul lui Trump are experiență executivă în rolul de guvernator al Floridei și experiență legislativă în Camera Reprezentanților. Rolul de guvernator este considerat, în mod tradițional, o platformă de lansare pentru politicieni la nivel național, precum Bill Clinton in Arkansas, George W Bush în Texas, Ronald Reagan în California etc.

Totuși, „îmbucurător pentru perspectivele sale, DeSantis are atitudinea combativă a lui Trump, care se vinde foarte bine, mai ales în contextul războaielor culturale ale Americii, în care s-a angajat și el în calitate de guvernator. Nu știm sigur dacă va rezista presiunii pe termen lung, precum Trump. Însă, cel mai mare oponent al său este chiar Trump, care, în stilul american enunțat de celebrul fost secretar de stat Henry Kissinger, este un inamic periculos, dar și un aliat fatal”.

Altfel spus, dacă Donald Trump se va hotărî să candideze și nu va putea fi convins să renunțe, atunci el va trebui să devină candidatul oficial republican. Orice altă variantă va garanta pierderea în fața democraților în 2024, un preț pe care republicanii erau dispuși să îl plătească în 2016.

Motivul este simplu: „Dacă va candida în calitate de independent, Trump va lua din voturile candidatului DeSantis sau din cele ale oricui ar fi nominalizat de către republicani. O situație similară s-a petrecut în 1992, când Ross Perot, cel mai de succes independent din istorie, a câștigat aproape 19% dintre voturi aproape în totalitate pe seama lui George HW Bush, propulsându-l pe Bill Clinton la Casa Albă”.

„Ținând cont de lipsa de popularitate a lui Joe Biden, rezultatul democraților este extraordinar”

Dincolo de tensiunile, deja de notorietate, existente în sânul Partidului Republican, am fost interesați să aflăm, pe larg, cum au fost privite, de la fața locului, rezultatele recentului scrutin din SUA.

„În momentul discuției noastre, este deja confirmat faptul că republicanii nu vor avea o majoritate în Senat, deși încă există așteptări cu privire la o majoritate mică în Camera Reprezentanților. Lumea se aștepta la un val roșu sau la un „tsunami” roșu al republicanilor, care nu s-a mai materializat. Tradiția americană este ca partidul aflat la Casa Albă să piardă alegerile intermediare pentru că nu s-au materializat râurile de lapte și miere promise în campanie”, a explicat Alexandru Georgescu.

Acesta consideră că, în cazul de față, dincolo de , președintele Joe Biden se confruntă și cu o criză economică prelungită, moștenită din pandemia pe care a declarat-o recent încheiată ca gest politic, dar produsă și de reverberațiile războiului din Ucraina, care a dus la creșterea prețurilor la energie. Desigur, inflația actuală nu poate fi pusă cu totul pe seama războiului din Ucraina.

„Am asistat la aproape o generație de expansiune monetară, încă dinaintea crizei din 2008, care a dus la bule speculative în imobiliare, în artă, cripto-monede și multe altele, la care s-a adăugat stimulul economic masiv (și necesar) din perioada pandemiei. Șocul din Ucraina a fost cireașa de pe tort. Ținând cont de acești factori și de lipsa de popularitate personală a lui Joe Biden, rezultatul democraților este extraordinar de bun”, a comentat expertul.

Democrația însăși s-a aflat pe buletinele de vot

Se pare că, odată cu anunțarea rezultatelor alegerilor, America a fost cuprinsă de un sentiment de ușurare. Care sunt motivele și cum este perceput respectivul fenomen din interior, am aflat tot de la interlocutorul nostru:

„Mantra pe care am tot auzit-o la Washington, atât în discuțiile purtate cu experți, care nu se fereau să își afișeze orientarea politică, cât și cu oameni obișnuiți, este că democrația este în pericol și că însuși acest concept se află pe buletinul de vot. Acest mesaj a ajuns și în mass media din întreaga lume, spre exemplu în România, ca urmare a repetării sale obsesive de către mass media de prestigiu din SUA, care are simpatii de stânga, dacă nu direct democrate”.

Cercetătorul susține că acest mesaj a servit la mobilizarea populației pentru a vota, așa cum a dus și la prezență record la vot în 2016 și în 2020. În cazul de față, s-a dovedit că democrații au avut câștig de cauză.

„Republicanii au fost dezavantajați de luptele din interiorul partidului, între aripa trumpistă ascendentă și republicanii mainstream. Trumpiștii care au câștigat în alegerile primare nu aveau experiență politică sau finanțare pentru a convinge pe cei care nu erau deja convinși de mesajul populist de dreapta. Republicanii instituționali s-au ferit să îi sprijine, sperând că faptul că nu vor intra în Congres îi va elimina din considerație pentru alegerile viitoare”, a continuat Alexandru Georgescu.

Sprijinul militar și umanitar pentru Ucraina va rămâne de aceeași amploare

Pentru întreaga omenire este foarte important modul în care se va modifica politica americană, ca urmare a alegerilor intermediare din 2022.

Expertul în protecția infrastructurilor critice este de părere că, „în absența unei coaliții bipartizane pentru care electoratul republican nu are răbdare, agenda internă a lui Joe Biden se va afla în moarte clinică. A avut destule reușite în prima jumătate a mandatului său, prin iertarea parțială a datoriilor educaționale – practic o pomană electorală de proporții colosale – și prin adoptarea Inflation Reduction Act, care este cel mai comprehensiv program de adresare a schimbării climatice din istoria SUA”.

Interlocutorul nostru a e explicat că, prin urmare, dincolo de rolul său pozitiv în energia regenerabilă, electrificarea transporturilor și industria aferentă, respectivul document are rolul politic al unei alte „pomeni electorale”, adresată, de data aceasta, industriei: „Nu știm dacă aceste mișcări vor fi pozitive pe termen lung pentru SUA, iar Inflation Reduction Act va agrava inflația, nu o va diminua, însă ele sunt realizări notabile”.

„Blocat, ca și Administrația Trump, în domeniul politicii interne, președintele Joe Biden va deveni și mai ambițios în plan extern. Va fi ajutat de republicani în problema Ucrainei, una dintre puținele zone de acord bipartizan și politic și la nivelul populației (în jur de 70%). Anticipez că sprijinul militar și cel umanitar vor rămâne la aceeași amploare, deși republicanii vor dori să-și pună amprenta asupra modului de livrare, ceea ce se observă în cazul criticilor la adresa Administrației și a consilierului de securitate națională Jake Sullivan”, a comentat specialistul contactat de FANATIK.

Iranul și noul acord privind statutul Taiwanului domină agenda externă

În schimb, se pare că în chestiunea ajutorului economic american va exista o problemă, de ambele părți ale Congresului. Potrivit lui Alexandru Georgescu, experți independenți, dar și cei partizani ai unuia dintre partide, susțin că nivelul actual de sprijin acordat Ucrainei este nesustenabil financiar și politic, mai ales în contextul discrepanței față de Uniunea Europeană.

„Există o iritare puternică față de Europa și de lipsa unui ajutor economic comparabil cu eforturile americane (60 de miliarde de dolari față de promisiuni europene de 10 miliarde). Va fi din ce în ce mai greu de vândut această politică publicului american și fenomenul va amplifica dorința minorităților din ambele partide de a se dezangaja cu totul din Ucraina. Lipsa unei majorități puternice a oricărui partid în oricare dintre camerele congresului va amplifica acele voci, pentru că votul congresmenilor respectivi va conta mai mult în jocurile congresionale”, este predicția interlocutorului nostru.

Acesta consideră că, luându-i în calcul pe republicanii instalați în Camera Reprezentanților, va apărea și un mini-pivot către China și Iran: „Ei doresc să preîntâmpine orice efort al Casei Albe de a semna un nou acord nuclear cu Iranul, mai ales în contextul implicării sale în conflictul din Ucraina, de partea Rusiei”.

Alexandru Georgescu susține că, în privința relației cu China, republicanii doresc să accelereze pivotul către Asia și să facă anumite presiuni, spre exemplu prin adoptarea unui document cu privire la statutul Taiwanului, „care să aibă un limbaj mai puternic (chiar și în termeni simbolici) decât cel propus recent. Spre exemplu, ar dori ca diplomatul numit în fruntea centrului de relații cu Taiwanul, care ține loc de ambasadă, să fie numit prin audieri congresionale, precum oricare ambasador. Practic, republicanii vor să erodeze ambiguitatea strategică preferată de către Casa Albă”.

Surprizele democraților pot apărea în zona emigranților și a conflictului palestinian

Specialistul intervievat consideră că noua majoritate republicană va pune mai multă presiune pe China, sau cel puțin va încerca, dar va transmite semnale puternice chiar și fără susținerea Senatului. Țara ar putea deveni și mai greu de guvernat, iar luptele politice vor deveni din ce în ce mai dure (chiar și față de maximul prezent), pentru că majoritățile slabe fac posibile aranjamente cu dezertori de la disciplina de partid.

Pe termen lung, ambele partide, dar în special cel republican, continuă un proces de realiniere ideologică, pe măsură ce alegerile primare duc la înlocuirea candidaților sau a reprezentanților mainstream cu oameni care, în ciuda lipsei experienței sau rețelei de sprijin politic și financiar, pot galvaniza masele cu un mesaj populist mai bine adaptat la nevoile și preferințele lor.

„Se vorbește foarte mult despre „trumpizarea” republicanilor, însă democrații au propriile lor surprize politice, precum reapariția mașinăriilor politice de tip etnic, pe care nu le controlează în zone de emigranți hispanici și africani (prin intermediul politicienilor democrați Alexandria Ocasio-Cortez și Ilhan Omar, membri în Camera Reprezentanților), influența puternică a activiștilor (adesea cu promisiuni de violență), și schisme interne, pe teme precum poziția față de statul Israel, noii veniți fiind foarte critici la adresa acestei țări, în conflictul palestinian”, a încheiat Alexandru Georgescu.