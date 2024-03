Alex Băluță ține cu fosta echipă în duelul cu Rapid: „Ideal ar fi să câștige ei”. A vorbit despre convocarea la națională: „Sunt pe o pantă ascendentă”

Alex Băluță a tras concluziile după a. Fostul fotbalist al Universității Craiova își dorește un succes al „alb-albaștrilor” în derby-ul cu Rapid care închide runda. Băluță a vorbit și despre convocarea la naționala României chiar înainte de EURO 2024.

Alex Băluță, moral bun înainte de Rapid – FCSB: „Mergem încrezători”

FCSB s-a impus cu Petrolul pe Arena Națională. Alex Băluță a avut situații de a marca, însă atacantul „roș-albaștrilor” este fericit că echipa a reușit să obțină cele 3 puncte. Pentru .

“E o victorie foarte importantă, ne dorim mult cele trei puncte înainte de marele derby. A fost un meci de luptă, Petrolul are o echipă cu jucători buni, care fac diferența în atac. În seara asta nu le-am dat ocazia.

Mă bucur că am luat cele trei puncte, mergem încrezători la următorul meci. Acesta era obiectivul, am pus presiune pe ei. Puteam să înscriem mai mult, dar e important că am luat cele trei puncte”, a declarat Alex Băluță, la flash-interviu.

Alex Băluță ține cu fosta echipă în duelul cu Rapid: „Ideal ar fi să câștige ei”

Alex Băluță susține că un succes al Universității Craiova în derby-ul cu Rapid le-ar da o mare mână de ajutor celor de la FCSB. Fotbalistul de 30 de ani a evoluat în tricoul „alb-albaștrilor” în perioada iulie 2014 – iulie 2018. Derby-ul U Craiova – Rapid are loc luni, ora 20:00.

„Nu mă gândesc la ce vor face ei, pentru noi ar fi ideal să învingă cei de la Craiova. Suntem datori faţă de suporteri, trebuie să facem un meci bun, cred că vom intra cu un avantaj bun dacă vom învinge.

E un avantaj pentru noi, e un stadion mare, va fi un derby pe măsură, se va umple stadionul. Sper să ne ridicăm la nivelul meciului, aşa cum o vor face şi tribunele”, a mai spus Alexandru Băluță.

Alexandru Băluță a vorbit despre convocarea la echipa națională: „Sunt pe o pantă ascendentă”

Alexandru Băluță este unul dintre jucătorii de bază de la FCSB, preferat al lui Gigi Becali. Fotbalistul cu 8 apariții la naționala României ar putea intra în atenția selecționerului Edi Iordănescu privind lotul pentru EURO 2024 din vară.

„(N.r. Despre echipa naţională) E important că sunt pe o pantă ascendentă, doar domnul selecţioner este în măsură să decidă dacă voi merita să fiu acolo”, a concluzionat Alexandru Băluță.

Alexandru Băluță are în palmares două titluri de campion cu Slavia Praga în Cehia, dar și o Cupă a Cehiei. Alături de Universitatea Craiova, jucătorul care evoluează în extrema dreaptă a câștigat Cupa României în sezonul 2017/2018.