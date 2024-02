Alexandru Albu pleacă de la Rapid! Mijlocașul negociază cu alte echipe. Exclusiv

Viitorul lui Alexandru Albu nu mai este la Rapid. Din informațiile FANATIK, mai mult ca sigur mijlocașul defensiv de 30 de ani nu-și va mai prelungi contractul scadent la finalul acestui sezon. Albu și-a semnat definitiv sentința după , în care a mai fost implicat și puștiul Andrei Borza.

Alexandru Albu pleacă de la Rapid

Sursele FANATIK susțin că Alexandru Albu este deja în negocieri cu alte echipe, deoarece oferta de prelungire din partea Rapidului n-ar fi fost foarte concretă. Numele lui Albu este vehiculat pentru un transfer la CFR Cluj.

”Nu neg, dar nici nu confirm. Eu n-am nicio treabă personal cu acest lucru. Sunt trei părți implicate: jucătorul și cele două cluburi. În rest, eu n-am treabă despre acest lucru”, , antrenorul formației din Gruia, înaintea escapadei lui Albu, la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE pe în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

Cel mai ciudat mi se pare cazul lui Albu, care se află în mijlocul negocierilor pentru prelungirea de contract. Acum, nu știu la ce se mai poate aștepta el de la noi. Nu pot să înțeleg că pe suporteri și pe mine ne doare sufletul, iar pe unii jucători nu” – Dan Șucu, finanțator Rapid, pentru

Finanțatorul lui CFR Cluj, Neluțu Varga, a confirmat că Adrian Mutu l-a dorit pe Alexandru Albu în Gruia, dar nu a aprobat transferul.

”Nici vorbă să-l luăm pe Alexandru Albu! Cel puțin deocamdată! Asta am hotărât. Știu că îl vrea Adrian Mutu la CFR Cluj, a existat o discuție în acest sens, dar nu am fost eu de acord cu această mutare. Ne-am decis să nu mai luăm fotbaliști bătrâni, iar Mutu a înțeles situația și așa a rămas”, a declarat Neluțu Varga, potrivit .

Impresarul lui Alexandru Albu vrea o discuție directă cu clubul

Mihai Stan, agentul lui Alexandru Albu, i-a criticat dur pe oficialii Rapidului pentru criticile adresate fotbalistului în mass-media.

”Referitor la Alex Albu. Nu înțeleg de ce această discuție are loc în spațiul public. Știm că problemele interne se rezolvă în familie și că astfel de situații sunt dezbătute mai întâi în cadrul intern, nu în media.

Până în acest moment, nicio persoană din conducerea clubului nu a luat legătura cu Alex sau cu noi pentru a obține un punct de vedere. În semn de respect față de club și suporteri, nu vom emite declarații publice și așteptăm o discuție directă cu clubul”, a scris Mihai Stan pe pagina sa de Facebook.

Impresarul a mai scris în apărarea lui Albu: “Fotbalistul Alexandru Albu se afla în programul liber după un meci al echipei sale, 1-3 cu Politehnica Iași. Tinerii, după cum se știe, se distrează.

Nu a fost sub influența băuturilor alcoolice, nu s-a încăierat cu nimeni, n-a adus prejudicii de imagine clubului. Într-adevăr, rezultatul doare, dar fotbaliștii vin după zile de concentrare și presiune.

Să nu credem că toți colegii erau în pijamale, au băut lăptic și au tras perdeaua să se facă întuneric, să nu-i trezească lumina dimineață. Să fim serioși și să acceptăm asta”.

Alexandru Albu susține că imaginile sunt vechi

În schimb, Alexandru Albu a precizat că imaginile cu el din club sunt mai vechi, nu după meciul de la Iași.

”Acum am aterizat (n.r. de la Iași) și am primit (n.r. imaginile cu el și Borza în club), nu am fost nicăieri. Nu am ieșit nicăieri. Posibil să fie din altă zi când am avut liber și am ieșit afară și multă lume vrea să ne facă rău”, a transmis Albu pentru .

Mi-ar plăcea, la un moment dat, să prind un transfer în străinătate. Mă gândesc la echipa națională, să prind lotul pentru EURO 2024. Orice jucător își dorește să ajungă acolo. Trebuie să demonstrez pe teren că merit să fiu selecționat” – Alexandru Albu, mijlocaș Rapid

Alexandru Albu a jucat 99 de meciuri pentru Rapid

Alexandru Albu a venit la Rapid în iulie 2022, de la Concordia Chiajna, și a jucat 99 de meciuri în toate competițiile pentru formația din Giulești. După ultimul joc, cu Poli Iași, 1-3, etapa trecută, în deplasare, Albu a fost filmat în timp ce petrecea într-un club de noapte, împreună cu puștiul

Pentru abaterea disciplinară de la Iași, cu 10% din salariile pe luna februarie, iar antrenorul Cristiano Bergodi nu-i vor include pe cei doi în lotul pentru meciul cu UTA, programat miercuri, de la 21:00, în Giulești, în etapa a 28-a din SuperLiga. Mai mult,

1,3 milioane de eur o este cotă de piață a lui Alexandru Albu, potrivit transfermarkt.com

o este cotă de piață a lui Alexandru Albu, potrivit transfermarkt.com 1 selecție la echipa națională are Alexandru Albu, Germania – România 2-1, în preliminariile CM 2022