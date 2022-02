Alexandru Arșinel, în stare critică! Singurele declarații ale actorului: ”Mă clatin”

Acum două săptămâni, Alexandru Arșinel a apelat la Salvare, el fiind dus, de urgență, la Spitalul Universitar din Capitală. Actorul acuza o stare de confuzie, motiv pentru care medicii dintr-o echipă pluridisciplinară l-au consultat în regim de urgență.

După consultațiile făcute de medici cardiologi, neurologi și nefrologi și un set de analize amănunțite, Alexandru Arșinel a părăsit spitalul, însoțit de fiul lui, actorul fiind dus acasă. Totul, la cererea lui, după ce refuzase, conform protocolului, internarea în noapte de 1 spre 2 februarie 2022.

Alexandru Arșinel, în stare critică! Ce spune actorul despre problemele de sănătate

Iar veștile date de actor sunt, cu siguranță, îngrijorătoare pentru familie, apropiați și spectatori, problemele pe care le are fiind serioase.

”Mă simt prost! Nu știu ce tratamente exact iau, ce fac, dar ca stare fizică mă simt prost! Nu sunt doctor, nu realizez dacă mă simt mai bine sau nu, conform consultațiilor. Dar știu că atunci când mă scol, mă clatin.

Trebuie să mă concentrez să nu mă prăbușesc sau ca să pot ajunge la locul pe care mi-l fixez că trebuie să îl cuceresc. Chiar dacă e vorba de un scaun”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Alexandru Arșinel.

De altfel, ne-a mai precizat Arșinel, din acest motiv nici nu a reușit să ajungă la spectacolul pe care îl avea programat pe scena Teatrului de Revistă Constantin Tănase, instituție cu care colaborează de decenii, teatru pe care, de altfel, l-a și condus ani la rândul și la care, acum, este actor colaborator.

Alexandru Arșinel: ”Niciodată nu am ratat un spectacol! E prima oară”

Problemele de sănătate pe care le are acum Alexandru Arșinel l-au făcut pe celebrul actor să rateze, pentru prima oară în viața sa, apariția pe scena teatrului într-un spectacol care era programat pentru zilele trecute.

”S-a întâmplat, pentru prima oară în viața mea, spre bucuria unora (se referă la controversele care au apărut în ultimele luni, n.red.), să nu ajung la un spectacol. Niciodată nu am ratat un spectacol! E prima oară! Nu a fost nicio plăcere pentru mine. În viața mea am jucat pe scena acestui teatru sute de spectacole, am avut sute de turnee în străinătate, nu am lipsit niciodată”, ne-a spus, în exclusivitate, Alexandru Arșinel.

“Dus pe brațe am ajuns acasă”

Ba chiar ne-a explicat marele actor ajuns la aproape 83 de ani, nici când a trecut prin operația de transplant renal, în 2013, nu i s-a întâmplat să nu ajungă la spectacolele sale, la acea vreme făcând eforturi serioase pentru a urca pe scenă.

”De la operația de transplant m-au adus acasă. Am ajuns apoi la direcție (la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, n. red.) pe canapea, iar de acolo iscăleam ca director, iar tot de acolo coboram la scenă, ca actor. Adică nu am suportat ideea să îmi reproșeze cineva că nu am jucat.

Efectiv, în ziua aceea în care aveam spectacol am repetat, greu, apoi dus pe brațe am ajuns acasă, și bine-înțeles, dar tot am vrut să joc. Nu am putut”, a mai spus, pentru FANATIK, Alexandru Arșinel.

Alexandru Arșinel a ajuns la Urgențe

În seara zilei de 1 februarie 2022, Alexandru Arșinel a chemat Ambulanța, cerând să fie dus la spital. ”A fost o slăbiciune, iar tata așa s-a obișnuit, în momentul în care simte ceva, cheamă Salvarea și cere să fie dus la spital pentru investigații. Și foarte bine face, nu mai este chiar tânăr”, ne spunea, în exclusivitate, fiul actorului, Bogdan Arșinel.

La acea vreme însă, a refuzat internarea, analizele amănunțite care i-au fost făcute arătând că nu ar avea probleme deosebite în ceea ce privește starea lui de sănătate. Iar după perfuziile administrate, actorul a plecat acasă.

”Medici nu i-au făcut recomandări suplimentare, medicamentația este aceeași cu cea pe care o are de ani de zile”, a mai explicat, la acea vreme, Bogdan Arșinel, pentru FANATIK.

Alexandru Arșinel, probleme vechi de sănătate

. Astfel, după un transplant renal suferit acum nouă ani, actorul a suferit și o serie de intervenții chirurgicale cardiace destul de complicate.

”Am rămas cu niște sechele, dar sunt optimist. Am avut acele intervenții chirurgicale pe inimă, nu a fost chiar simplu, iar acum mă resimt. Dar lucrurile vor fi bune, cred că în câteva luni va fi ceva mai bine”, ne spunea actorul înainte de episodul medical care l-a dus la Urgențe.

Mai mult, în urmă cu câteva luni, Alexandru Arșinel a fost diagnosticat și cu COVID-19, actorul fiind în grupa de risc maxim când vine vorba de boala care face ravagii în lume, atât pe timpul tratamentului cât și după, ca recuperare.