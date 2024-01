Alexandru Musi, pariul lui Meme Stoica, visează sus. „Acolo vreau să joc!”. Ce prieteni are la FCSB

Alexandru Musi face 20 de ani în vară, pe 17 iulie. El a oferit un interviu pentru FANATIK în . Jucătorul împrumutat de FCSB pe „Ilie Oană” a vorbit despre revenirea la liderul din SuperLiga și a dezvăluit care e marele său vis.

Alex Musi, interviu despre Petrolul și SuperLiga: „Am 4 goluri în toamnă, dar am ratat totuși prea mult”

Concentrat, determinat și cu „foame” de reușite. Așa poate fi caracterizat pe scurt puștiul împrumutat de FCSB „lupilor galbeni”. Alexandru Musi a vorbit cu FANATIK la hotelul „Swandor Topkapi Palace”, cartierul general al „găzarilor”.

Puștiul așteaptă cu nerăbdare reluarea SuperLigii și vrea să demonstreze că poate ajunge departe: „Nu pot să spun că este grea această perioadă. Este o pregătire bună, am venit cu forțe proaspete. N-a fost așa lungă vacanța, dar am avut timp să mă relaxez cu familia, cu nepoții. În Antalya este cald, ne ajută și clima, mă bucur pe partea asta”.

Mijlocașul ofensiv este foarte exigent cu el și speră să își regleze tirul în a doua parte a campionatului: „Vreau să fac un sezon bun și anul acesta, să îmi ajut echipa cu goluri sau pase de gol și la final să ieșim victorioși. Eu zic că puteam să am mai multe reușite, nu doar patru goluri și trei pase decisive. Am ratat totuși prea mult. Am trecut peste și sper ca anul ăsta să fiu mai inspirat”.

Împrumutat de FCSB la până la finalul sezonului, Musi e cu gândul doar la prezent: „Sincer, nu mă gândesc la FCSB sau la altă echipă. Sunt acum la Petrolul și încerc să îmi fac treaba când intru pe teren. Pot să spun că și Poli Iași m-a ajutat să cresc, mai ales domnul Leo Grozavu. Ca fotbalist și ca persoană… Chiar vreau să îi mulțumesc! Au fost discuții să continuu acolo, dar până la urmă nu ne-am înțeles”.

Alexandru Musi nu renunță ușor la FCSB: „Dacă va fi să mă întorc, o să lupt să câștig tricoul de titular”

Cu toate acestea, e gata să demonstreze că merită să revină în lotul FCSB-ului: „Sincer n-aș vrea să vorbesc despre ce se va întâmpla din vară. Vom vedea ce va fi pe viitor. Toți ne dorim să jucăm la o echipă mai mare. Acum sunt la Petrolul, dar, dacă o să fie să mă întorc la FCSB, o să lupt și acolo să câștig tricoul de titular!”

Musi a vorbit despre prietenii săi de la FCSB și despre omul care are cea mai mare încredere în calitățile sale. „Mai țin legătura cu Octavian Popescu, cu . Cu Meme Stoica am mai vorbit și îi mulțumesc și lui pe această cale. Eu zic că e devreme să mă compare cu Man. Dennis a reușit niște chestii formidabile în campionatul nostru și la Parma. Este un jucător extraordinar”.

Jucătorul în vârstă de 19 ani a dezvăluit cum a ajuns la FCSB: „Venisem din Spania, terminasem cu Valencia și decedase bunicul atunci. Ai mei nu mai aveau de muncă acolo și nu aveam altă variantă decât să mă întorc acasă. Am rămas cam o săptămână acolo singur, dar mi-era greu fără părinți. Aveam 11 ani și până la urmă am decis să mă întorc”.

Alexandru Musi nu va uita ziua în care a fost convocat la seniori la FCSB: „Am început să sar de bucurie” Ce spune de Florinel Coman

Alexandru Musi nu uită momentul în care a fost anunțat că va merge la echipa mare a FCSB și când i s-a făcut contractul de seniori: „Am venit la FCSB când m-am întors de la Valencia. Era Tomiță cu Alin Dumitriu antrenori și am dat o probă. Mă ducea mama la antrenamente. Eram la U16 și îmi făcuseră contract de junior. Când am ajuns la echipa mare mi-au schimbat contractul.

Eram în cameră, stăteam cu un coleg de-al meu, Radu Cireșoiu. El s-a lăsat de fotbal. Ne uitam la un meci. Am primit un mesaj de la domnul Meme că de mâine mă duc la echipa mare. Am început să sar de bucurie, îți dai seama!”.

Ca orice puști care își vede visul împlinit și ajunge alături de idolii săi, emoțiile l-au copleșit când a intrat prima oară în vestiarul FCSB. „Am dat mâna cu băieții, m-au primit foarte bine, niște colegi extraordinari. Mă înțeleg excelent și cu Andrei Vlad și cu Florinel Coman. Florinel e forță!”

De ce nu a rămas la Poli Iași și cum a ajuns la Petrolul: „Eram acasă, în vacanță”

Alex a dezvăluit și de ce nu a mai continuat sub „Copou” vara trecută și cum a ajuns pe „Ilie Oană”: „Eram acasă în vacanță, nu m-am înțeles cu Iașiul și apoi a venit oferta de la Petrolul. Și pur și simplu am acceptat-o. La Petrolul, băieții m-au primit foarte bine din prima zi. M-au ajutat să mă integrez foarte repede și a fost ok până acum”.

Nu ezită să abordeze și obiectivul play-off-ului cu Petrolul: „Nu e distanță mare față de play-off. Păcat că în ultimele meciuri puteam să scoatem mai mult. Am ratat enorm, mai ales eu (n.r. – râde). Așa este fotbalul și de-asta e frumos”.

Jucătorul Petrolului a vorbit și despre antrenorii care l-au influențat cel mai mult și cum a făcut pasul spre loturile naționale. „La naționala de tineret e foarte bine. Eu prima oară am fost la naționala U20 cu domnul Costin Curelea. Era un grup minunat acolo. Am fost la două acțiuni și după aceea m-au chemat la U21 cu domnul Pancu. M-am integrat la fel de repede. Nu pot să spun că am un antrenor preferat, dar domnul Leo Grozavu și domnul Pîrvu mi-au dat foarte mare încredere”.

Visul „interzis” al lui Alexandru Musi: „Cred că mi-ar bate inima sută la sută dacă aș juca împotriva lui Cristiano!”

Musi are mentalitate de campion și speră să joace în La Liga. „Visul meu e să fiu sănătos eu și familia mea. Să îmi fac treaba bine în România și dacă e să fie ceva concret afară… În Spania aș vrea, în La Liga. Vom vedea ce va fi. Valencia și-a mai revenit acum. Anul trecut a fost la limita retrogradării”.

Ca orice copil care se apucă de fotbal are modele clare: „Cristiano Ronaldo e în continuare idolul meu. Mai înainte mi-a plăcut Ronaldinho. Cred că mi-ar bate inima 100% dacă aș juca împotriva lui Cristiano”.

Alexandru Musi anunță obiective îndrăznețe și știe care e calitatea lui cea mai importantă: „Încă nu mă gândesc la naționala mare. Încerc să îmi fac treaba la U20 sau U21 unde sunt chemat. Iar pe viitor, dacă e să fie ceva concret și o să joc bine, o să ajung și la naționala mare. Calitatea mea? Ambiția! Nu-mi place să pierd niciodată. De-asta eram supărat și după antrenamentul de azi”.

500.000 de euro e cota actuală a lui Alexandru Musi

4 goluri și 3 pase decisive a reușit mijlocașul ofensiv în vârstă de 19 ani în 21 de meciuri la Petrolul

19 meciuri are jucătorul deținut de FCSB la loturile naționale de tineret, unde a reușit 1 gol și 4 assist-uri