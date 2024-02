După duelul de la Galați cu Oțelul, scor 2-2, președintele celor de la CFR Cluj a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA. Cristi Balaj a vorbit despre arbitraj și a mărturisit că a purtat și câteva discuții cu Mihai Rotaru pe acest subiect.

“Am mari îndoieli”. Cum a decurs discuția Mihai Rotaru – Cristi Balaj pe tema echipelor avantajate de arbitraj

Președintele ardelenilor susține că după discuția despre arbitraj, pe care a avut-o cu patronul de la Universitatea Craiova, are câteva rețineri în ceea ce privește clasamentul făcut de acesta.

Cristi Balaj a mărturisit că nu are o statistică a echipelor avantajate de arbitraj, dar cu siguranță CFR Cluj este sub echipa lui Mihai Rotaru în acest clasament. Totodată, despre o anumită speță care arată un posibil avantaj pe care oltenii l-au avut din partea arbitrajului.

“Eu am discutat cu Mihai Rotaru despre anumite faze de arbitraj. Am mari îndoieli în clasamentul făcut de el. Nu am făcut un asemenea clasament. La ce ar ajuta? Clar mai puțin decât Rotaru, da.

Am discutat legat de faze de arbitraj. El era convins de ceea ce spunea, doar că nu avea argumente regulamentare. Sunt curios ce spune Andrei de faza din minutul 24, legat de acel galben acordat la Bancu. Am văzut că există opinii diferite”, a spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

“Trebuia să fie roșu la Bancu!”

În duelul Universității Craiova cu FC Voluntari, a existat o altă decizie controversată de arbitraj. În minutul 24 al partidei, , asupra lui Carnat. Fundașul l-a împins pe jucătorul ilfovean pentru a evita ca acesta să scape singur cu portarul. După acest contact Adrian Cojocaru a dat doar cartonaș galben.

Despre această fază a vrut să discute și Cristi Balaj cu Andrei Vochin. Președintele ardelenilor a vrut să scoată în evidență decizia greșită a arbitrului, dar și avantajul primit de formația din Bănie.

“Eu am spus și acum 2-3 zile cum sunteți voi instruiți la arbitraj. În momentul respectiv se face stop cadru pe momentul faultului ca să vezi toată situația de pe teren din momentul acela.

Dacă nu este niciun jucător în preajmă și se consideră că jucătorul poate continua, dacă nu ar fi fost fault și avea situație de gol, se dă cartonașul roșu atunci când este în afara careului. Asta după noile reguli.

Din punctul meu de vedere era cartonaș roșu. Dacă nu ar fi fost faultat, preluarea respectivă ar fi dus mingea către o situație iminentă de gol”, a explicat Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Analiza lui Cristi Balaj, după CFR Cluj - Oțelul Galați 2-2