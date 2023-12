Andrea Compagno îl pune la punct public pe bunicul său. „E urât să o spun, e familie, dar asta e situația”

Andrea Compagno este unul dintre fotbaliștii care au demonstrat că știu ce înseamnă corectitudinea în meserie. Același principiu de viață îl folosește și în discuțiile cu presa. Italianul vorbește direct și fără menajamente indiferent de subiect.

Se simte că e sincer în ceea ce face și ceea ce spune. Un subiect delicat abordat în interviul cu FANATIK a fost și bunicul său, foarte activ (mult prea activ, ar spune Andrea) pe rețelele de socializare în ceea ce privește viața și cariera nepotului său. ”!

„În Italia se vorbește mult de arbitraj, în România foarte mult”

Andrea, te deranjează în vreun fel că joci cu lentile de contact?

– Nu am nicio problemă. Poate că uneori sunt probleme dacă este vânt puternic sau plouă, dar nu s-a pus problema să nu pot juca. La București, cu Nordsjaelland, am primit o palmă peste ochi și mi s-a spart lentila. Au trecut 4-5 minute și s-a terminat prima repriză. Nu vedeam foarte bine, dar a fost singura dată când s-a întâmplat asta în cariera mea.

Ai fost supărat atunci… Ai fost înlocuit exact când nu trebuia, pentru că rămăseseră danezii cu un om în minus…

– Daaa… Au urmat multe centrări ale noastre în careu și eu eram pe bancă. 😊

Te uiți la emisiunile de fotbal?

– Puțin, foarte puțin.

Se discută mai mult de arbitraj la noi față de Italia?

– Și în Italia se vorbește mult, dar aici foarte mult. În Italia se vorbește și de tactici.

Românii sunt mai mult pe cancan?

– Din ceea ce am văzut, da. Un pic mai mult.

„În Italia niciodată nu poți să faci o știre din ce spune bunicul unui jucător. Nu ai cum!”

Cât de des vorbești cu bunicul tău?

– Foarte puțin.

Te întreb pentru că sunt multe lucruri pe care le spune și care apar în presă.

– Am fost clar cu Mihai Stoica! Plus că și patronul știe că eu nu am nicio legătură cu ce scrie sau spune bunicul meu. De când eram la Craiova, el a început cu prostia asta și m-am detașat de el. Mai mult decât atât, părinții mei s-au îndepărtat de el. Este bunicul din partea mamei. I-au zis mereu să nu mai scrie nimic.

Și nu te-a ascultat…

– Da. Plus că mai e o diferență. În Italia niciodată nu poți să faci o știre din ce spune bunicul unui jucător! Nu ai cum! Am vorbit cu el și i-am zis să nu mai scrie. Prima dată nici noi nu ne-am așteptat ca presa să preia ce scrie el. A continuat și din acel moment ne-am îndepărtat, pentru că nu mi se pare corect.

Eu nu vorbesc niciodată cu presa despre prostia asta. Are și o vârstă înaintată, are niște probleme! E urât să o spun, e familie, dar asta e situația… Dar când ajungi la vârsta asta poate să se întâmple să ai o manie de protagonism, ceva de genul. El a văzut că e băgat în seamă! Când zice o prostie, apar știrile și suporterii care dau importanță la ceea ce zice el. E ca o adrenalină. Nu-mi place și nu am mai vorbit de mult cu el. Am văzut că nu s-a schimbat și m-am îndepărtat de el. Îmi pare rău, dar n-am ce să fac!

„Pe fanii FCSB îi simt mereu alături de mine. Dacă am să câștig meciul viitor, știu că ei vor fi acolo”

Ce mesaj ai pentru fanii FCSB în acest sezon în care nu se acceptă decât titlul?

– Am văzut că anumiți colegi s-au supărat că fanii ne-au apostrofat după meciul cu Rapid. Eu mă supăram mai tare dacă, după ce am pierdut derby-ul care contează enorm, 40.000 de suporteri nu ar fi reacționat!

Adică ți se părea anormal să nu se supere…

– Da, asta zic. E normal că se supără și nu trebuie să fim supărăcioși. «De ce m-au înjurat suporterii?». Cum de ce? Ai pierdut un meci important. Pe fanii FCSB îi simt mereu alături de mine. Dacă am să câștig meciul viitor, știu că ei vor fi acolo și o să-mi zică faptul că sunt mândri de mine. Când pierd un meci, cum a fost cu Rapid, eu accept. Nu trebuie să fii supărăcios.

Ai mers și tu la galerie după eșecul cu Rapid…

– Da, am fost acolo. Când câștigăm, când pierdem, ne ducem mereu acolo. Și când am pierdut campionatul anul trecut la Constanța ne-am dus în fața lor.

„Nu am dormit două nopți după ce am ratat titlul cu Farul”

Ce ai simțit în noaptea aceea, după meciul de la Constanța? Ai dormit?

– N-am dormit vreo două nopți! A fost foarte urât pentru că aveam o încredere enormă. Trebuia să fie totul perfect. FCSB nu câștigase de mult timp campionatul. Am ajuns acolo și am făcut un sezon senzațional. Credeam că e totul perfect să luăm titlul. A fost un drum incredibil. Mi-amintesc că, atunci când am venit, FCSB era pe locul 14. Ușor, ușor am revenit, am avut foarte multă încredere și nivelul de joc s-a ridicat foarte mult. Am ajuns la 45 de minute, am fost peste Farul Constanța, dar acea repriză secundă a fost un șoc mare!

Te-ai gândit până la ce vârstă o să joci?

– Sper să mai joc muuult timp…

Te vezi pe teren și peste 10 ani?

– Da. Până la 40 de ani! Pentru asta muncesc foarte mult și am grijă ce mănânc, cum dorm, pentru a avea o carieră cât mai lungă. Poziția din teren mă ajută. Toate vârfurile au câțiva ani în plus de jucat față de restul jucătorilor. Poate asta o să mă ajute!