Andrea Compagno, interviu special despre România de Ziua Națională. „Un român, dacă are 10 euro, cu 9 își ia mașină!”

din de când a venit în România. Italianul este un tip franc, care surprinde prin observațiile sale realiste. La fel de surprinzător este modul în care Andrea Compagno se manifestă la meciurile naționalei României.

Andrea Compagno, interviu special despre români și România de Ziua Națională. Ce a învățat din „Team Building”

Cum ți se pare România după trei ani?

– M-am simțit foarte bine din primul moment atât la Craiova, cât și aici, la FCSB. Sunt două orașe diferite.

Craiova este un oraș în care sângele este mai fierbinte. Exact ca la tine, la sicilieni.

– Când eram la Craiova credeam că toată România este la fel. Când am venit la București am văzut diferența. Am văzut și filmul „ ”. Am văzut care era diferența dintre un grup de olteni, un grup din București, unul din Cluj. Mi-a plăcut filmul. Italia e foarte diferită, mai ales în nord, în sud. Apoi am înțeles cum e în România. Credeam că totul în România este ca la Craiova!

„Toți străinii care vin la București spun că e Monte Carlo când văd mașinile de aici”

Ce nu-ți place în România?

– În România este foarte multă aparență. Dacă te uiți în București, de fiecare dată când vin părinții mei sau o prietenă la mine, nu pot să creadă ce mașini văd aici. Ei cred că aici sunt prea mulți bani. E incredibil, deoarece imaginea este că România nu este o țară foarte bogată. Toți oamenii care vin aici spun că este la fel ca în Monte Carlo! Un român, dacă are 10 euro, își cumpără o mașină de 9 euro! Dar stă în apartament cu chirie. Vrea să arate altceva.

Mai important este deci ce crede lumea despre tine decât realitatea?

– Da, așa mi se pare.

În cât timp ai învățat limba română?

– Am încercat din primul moment să învăț. Este o formă de respect față de România pentru că mi-a deschis ușile. Nu am vrut ca ceilalți să înțeleagă italiană sau engleză. Am vrut să învăț româna și i-am întrebat pe colegi ce înseamnă fiecare lucru. Am învățat fără profesor. Doar o aplicație în engleză-română. Nu înțelegeam la început când , pentru că el vorbește foarte repede și era puțin greu pentru mine😊

„Am strigat când a dat gol Stanciu cu Andorra și iubita mi-a zis: «Bă, am crezut că e Italia!»”

S-a vorbit la un moment dat despre naturalizarea ta și de o eventuală chemare la naționala României.

– Nu este corect dacă nu te simți și nu ești din țara asta. Nu poți să iei tricoul unui jucător care s-a născut, a crescut și se simte 100% român. Cred că e o formă de nerespect față de națiunea asta. Era vorba doar de o oportunitate, de o conjunctură.

Cum trăiești meciurile naționalei României? Ai vreo emoție?

– E normal ca atunci când trăiești în România și simți că e important pentru țara asta să se califice la Campionatul European să te și uiți la meciuri. Am strigat când a dat gol Stanciu cu Andorra și iubita mi-a zis: «Bă, am crezut că e Italia!». Nu zic că e aproape la fel. E ca a doua țară, sigur că da.

Pe Boloca de la Sassuolo îl știi?

– Da, am văzut că tocmai a marcat. Din primul moment s-a vorbit bine de el. Am văzut niște interviuri, , dar nu știam că nu mai vrea să joace pentru România. Poate că el se simte mai italian pentru că a crescut acolo.

„Am plâns când am apărut pe lista lui Mancini. A fost frumos, chiar dacă nu s-a concretizat”

Tu ce ai simțit când ai apărut pe lista preliminară a lui Roberto Mancini?

– A fost . Când i-am sunat pe părinți și le-am spus spus…

Au început să plângă?

– Ei nu cred, dar eu sigur am plâns…

Ți-au dat lacrimile?

– A fost ceva incredibil, ceva foarte ciudat pentru că niciodată nu s-a întâmplat ca un fotbalist din campionatul României la o națională atât de mare ca Italia. A fost foarte frumos, chiar dacă nu s-a concretizat. Am apărut la acel nivel ca toți acei jucători.

„La FCSB, la fiecare meci fără victorie se întâmplă ceva care distruge grupul. E greu să fim uniți, dar trebuie să fim!”

Care este cel mai bun prieten al tău în vestiarul FCSB-ului?

– Când a venit , pentru mine a fost o mare plăcere. Mă uitam la meciurile din Italia și îl vedeam mereu la televizor, iar acum sunt cu el în vestiar.

Ce relație ai cu Florinel Coman?

– Toți suntem un grup. La FCSB e puțin diferit față de cum era la FC U Craiova. La FCSB stăm mai mult timp împreună, la antrenamente, la masă. La Craiova te duceai în oraș și luai masa, iar timpul antrenamentelor era mai scurt. Poate asta este puțin diferit.

S-a scris că Florinel Coman ar fi cerut o schimbare a ta într-un meci. Ai văzut treaba asta?

– Trebuie să-l întrebi pe . Eu nu am simțit nimic. Dacă simțeam ceva, l-aș fi întrebat să clarificăm.

E Florinel Coman „lupul alfa” în vestiar?

– Nu există lupi. Am încercat să fim toți împreună. Nu e atât de ușor, pentru că, la fiecare meci când nu sunt victorii, se întâmplă ceva care distruge grupul! Aici e greu să fim uniți, dar trebuie să fim! Însă nu sunt lupi în vestiar.

