Andrea Compagno, marele regret al lui Nicolo Napoli înainte de FC U Craiova – FCSB: ”Era foarte important pentru echipă”

La finalul verii, Gigi Becali a dezvăluit pentru FANATIK că de la gruparea patronată de Adrian Mititelu în schimbul a 1,5 milioane de euro.

Nicolo Napoli îl regretă pe Andrea Compagno înainte de FC U Craiova – FCSB

Reîntors de curând la formația din Bănie, antrenorul Nicolo Napoli a dezvăluit că îi va lipsi foarte mult Andrea Compagno la partida FC U Craiova – FCSB, din etapa a 18-a din SuperLiga, programată duminică, 13 noiembrie, de la ora 21:00.

”E meci foarte dificil, încercăm să facem un meci bun și să câștigăm. Compagno era foarte important pentru echipă, cum e și la Steaua (n.r. – FCSB). Cei de la Steaua (n.r. – FCSB) cred că-s fericiți că-l au pe Compagno”, a declarat Napoli.

Vorbind despre victoria din Cupa României Betano în fața echipei FC Voluntari, scor 1-0, tehnicianul italian s-a arătat mulțumit de evoluția jucătorilor săi, însă a ținut să precizeze că își dorește altceva.

”Felicit băieții că a făcut un joc bun, am câștigat trei puncte. M-a sunat, i-am răspuns, am vorbit să mă întorc și am venit la Craiova. E un lot bun, competitiv pentru SuperLiga, dar e normal că un antrenor nou vrea altceva în joc. Băieții sunt cuminți, se antrenează, sunt profesioniști”, a mai spus Napoli.

Compagno nu are drept de joc cu FC U Craiova

Managerul general al vicecampioanei României, Mihai Stoica, a explicat că Andrea Compagno, golgheterul la zi din SuperLiga, are o clauză în contract care îi interzice să joace împotriva celor de la FC U Craiova.

”În meciul următor, Andrea Compagno nu va juca împotriva lui FC U Craiova 1948, pentru că are o clauză care îl împiedică să evolueze”, a afirmat oficialul FCSB.

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Adrian Mititelu a dezvăluit că a fost din San Marino în 2020, însă nu a ținut cont de aceste păreri și a făcut o afacere foarte bună.

Și asta pentru că patronul lui FC U Craiova l-a adus gratis pe atacantul italian, plătind doar 5.000 de euro impresarilor. După doar doi ani a reușit să scoată un profit important, vânzându-l la FCSB pentru 1.500.000 de euro.