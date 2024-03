Andrei Borza, derapaj în cantonamentul naționalei U21 la Euro. Dezvăluiri din interior. „E recidivist”

după scandalul . Fundaşul în vârstă de 18 ani nu este la prima abatere.

Andrei Borza, derapaj în cantonamentul naționalei U21 la Euro: “S-au adunat la cineva în cameră!”

Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că Borza este recidivist, spunând că a mai existat un episod în cantonamentul U-21, în timpul turneului final din vara trecută:

“Nu am avut o problemă cu Borza la U-21. Au stat şi ei mai mult în cantonament, în timpul Campionatului European U-21. A stat o oră mai mult în afara programului. S-au adunat la cineva în cameră, au fost mai mulţi.

Borza şi Mazilu au revenit la generaţia lor, la U-19, la categoria lor de vârstă. Le-am transmis că trebuie să fie motoarele echipei. Nu este o retrogradare că de la U-21 ajungi la U-19… Eu nu cred că Borza bea.

Eu cred că trebuie să înţeleagă că trebuie să fie la înălţimea unei echipe care se bate la locul 1. Ăsta e principalul lucru care trebuie să îl înţeleagă acest copil (n.r. Borza)”, a spus Stoichiţă.

Horia Ivanovici dezvăluie: “E recidivist! La Euro U-21 a fost şi băutură”

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a fost tot vorba de probleme cu alcoolul în cantonamentul naţionalei U-21, cu Andrei Borza în prim plan:

“Borza este recidivist. Atunci, acum, cu Rapidul. Dacă eşti în afara programului… Îi cam place să stea cu prietenii peste program. Nu aş vrea să trecem prea uşor peste ce s-a întâmplat atunci cu Borza.

A fost vorba de băutură atunci. Iar băutură. Ştiu 101% de la voi (n.r. de la FRF), de lângă. La Euro U-21 a fost şi băutură. Este o virgulă la acest copil, îi cam place distracţia peste program.

“Are o latură pe care trebuie să o controleze”

Mie nu îmi sună bine că stă peste program la băutură cu colegul de cameră în timpul Euro U-21. Acum, episodul de la Rapid. Hai să sperăm că nu va fi şi a treia. Dar nu este ok, are ceva copilul. Are o refulare.

Are o latură pe care trebuie să o controleze. La Hagi nu se întâmpla că tremurau de frică”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

