Andrei Cordea, încrezător după victoria din meciul Petrolul – FCSB 0-2: ”Avem în cap să luăm campionatul”

Vicecampioana României s-a impus la Ploiești după un joc solid prin golurile marcate de Dawa și Coman, căpitanul .

Succesul din partida Petrolul – FCSB 0-2 i-a dat aripi lui Andrei Cordea

La finalul meciului Petrolul – FCSB 0-2, din etapa a 13-a din SuperLiga, Andrei Cordea a dezvăluit că nici nu se gândește ca echipa să nu prindă play-off-ul și vrea chiar să câștige titlul.

”Ne doream foarte mult să câştigăm astăzi. Vom avea revanşa cu Silkeborg, trebuie să câştigăm pentru că a fost o ruşine ce s-a întâmplat. Au lipsit mulţi jucători, dar joi trebuie să câştigăm neapărat. Eu sincer vreau să uit cât mai repede meciul cu Petrolul, suntem montaţi încă din seara asta să reîntoarcem ce s-a întâmplat acolo.

Nu vreau să mă gândesc că avem echipa 1 şi echipa 2, sunt jucători pe care s-au plătit foarte mulţi bani, de calitate. Aşteptăm cu nerăbdare meciul de joi, vrem să câştigăm. Astăzi am dominat şi meritam să câştigăm.

Mă simt bine pe teren, încerc să iau acţiuni personale. Când mă simt proaspăt încerc să fac diferenţa. Suntem la Steaua (n.r. – FCSB) şi nu ne putem gândi la play-out, vrem să câştigăm campionatul”, a declarat Cordea.

Olaru, pregătit să joace împotriva lui Silkeborg

Mijlocașul Darius Olaru a anunțat că este pregătit să joace în meciul retur cu Silkeborg și vrea revanșa după înfrângerea dureroasă din Danemarca. ”Am făcut un meci bun, mai ales în prima repriză. Ne-am dominat adversarul și am meritat victoria. A fost presiune după meciul din Danemarca, dar am intrat montați, am marcat la finlaul primei reprize și ne-am făcut meciul ușor.

M-am simțit neputincios din fața televizorului la meciul cu Silkeborg, dar sper să ne luăm revanșa joi. Suntem pregătiți fizic să jucăm joi. Dacă vom câștiga mai avem șanse de calificare în Conference League”, a spus Olaru.

Nicolae Dică a vorbit după Petrolul – FCSB despre zilele foarte grele pe care le-a avut după eșecul rușinos din Danemarca, 0-5 cu Silkeborg, în Conference League. Antrenorul FCSB după acel meci, așa cum FANATIK anunțase încă de vineri.

”Normal că m-am gândit să plec. Te gândești când nu ai rezultate. Este mai simplu să schimbi antrenorul decât să plece jucătorii”, a recunoscut Dică la finalul partidei de la Ploiești.