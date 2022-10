Andrei Cristea lămurește situația siglelor de la cele 3 echipe Dinamo: ”Noi avem emblema cu cei doi câini pe ea”

CS FC Dinamo , acolo unde este pe primul loc după 5 etape, cu 5 victorii și un golaveraj incredibil de 51-1.

Andrei Cristea a făcut lumină în cazul siglelor de la Dinamo

Fost atacant la formația din Liga 2 Casa Pariurilor, Andrei Cristea a ales să meargă și antreneze echipa din Liga 4. El nu a dorit să intre prea mult în dezbaterea cu privire la care este adevărata Dinamo, dar a rezolvat misterul siglelor.

”Avem un proiect frumos. Este un început. Vreau să vă spun că am avut în evaluare aproximativ 75 de jucători și am rămas cu un lot de 20. Avem 14 sau 15 jucători sub 19 ani. Este un proiect de viitor.

Noi avem emblema lui Dinamo, cu cei doi câini pe ea. Eu am respect total și pentru echipa din Liga 2, și pentru cea din Liga 3, CS Dinamo. Noi ne vedem de drumul nostru. Mi-a plăcut și meciul cu CSA Steaua, galeriile au fost la înălțime.

Noi ne numim FC Dinamo. Echipa din Liga 2 este Dinamo 1948, iar cea din Liga 3 este CS Dinamo. Nu aș vrea însă să intru în astfel de detalii, pentru că nu mă pricep și nu știu dacă am permisiunea domnului Nicolae Badea”, a declarat Cristea, la emisiunea .

Banii nu sunt o problemă la echipa lui Badea

Fostul atacant a dezvăluit faptul că deși echipa activează deocamdată la Liga 4, nu se poate vorbi de un nivel de amatori și asta pentru că jucătorii nu lucrează și sunt plătiți la timp.

”Domnul Badea a investit foarte mult și în centrul de copii și juniori. Există interes pentru a se construi ceva. Sunt patru-cinci grupe de copii și juniori, mai ales că la Liga 4 nu ești obligat să ai așa ceva. Dar, domnul Badea și-a dorit să facă așa ceva.

Nu suntem amatori, deși activăm în Liga 4. Noi suntem o echipă care are salariile la zi, care are prime de joc și la care nimeni nu lucrează. Eu le cer, anul acesta să fim cel puțin de Liga 3 sau de Liga 2. Apoi, dacă vom promova, vom schimba puțin foaia”, a spus Cristea.

În ciuda faptului că se ocupă de Dinamo din Liga 4, Nicolae Badea a susținut și clubul care în vară a retrogradat în Liga Casa Pariurilor. Însă, omul de afaceri, a dezvăluit pentru FANATIK, că .