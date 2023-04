Andrei Ivan, furios după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1: ”Nu ni s-a dat un penalty. Nu mai sunt la fel de buni ca anii trecuți”

Oltenii au dominat autoritar jocul din Bănie, dar , în ciuda faptului că au avut ocazii de a o face. După acest joc, elevii lui Neagoe au rămas la 7 puncte în spatele liderului Farul.

Andrei Ivan, prima reacție după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1

La finalul partidei Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1, din etapa a 2-a din SuperLiga, atacantul Andrei Ivan a vorbit despre un penalty pe care ”juveții” ar fi trebuit să-l primească, dar și despre faptul că ardelenii nu mai sunt o echipă de speriat.

”Sunt puțin dezamăgit pentru că puteam să câștigăm, mai ales că am avut și un penalty care nu ni s-a dat. Am dominat de la începutul meciului, dar nu am reușit să marcăm alte goluri, plus că . E important că nu am pierdut.

Mă ambiționează și lucrurile care s-au spus despre mine în trecut, vreau să fiu din ce în ce mai bun. Încă nu ne gândim la titlu, trebuie să terminăm pe podium. Nu vreau să comentez nimic de cei de la CFR, dar nu mi s-a părut la fel de buni ca în anii trecuți”, a declarat Ivan.

Koljic, încântat de intensitatea din play-off

Atacantul Elvir Koljic, autorul golului egalizator pentru Universitatea Craiova, este mulțumit cu punctul obținut în partida cu CFR Cluj, deși e conștient de faptul că au trecut aproape de o victorie importantă.

”Sunt bucuros că am înscris, dar eu cred că meritam mai mult. Asta e, suntem mulțumiți și cu un punct, mergem mai departe… Am avut ocazii în repriza a doua, dar CFR e o echipă mai bună.

Am încercat să marcăm și golul doi, dar nu am reușit… Ar fi fost bine dacă luam toate cele trei puncte, dar ăsta este fotbalul. Trebuie să mergem mai departe și să câștigăm meciul următor.

Sper că am revenit la forma bună, mă simt bine, dar sunt și alți jucători foarte buni. Nu contează cine este titular sau cine intră de pe bancă, important e să câștigăm. Antrenorul face treabă foarte bună, suntem mulțumiți toți.

Avem un play-off foarte bun, cu echipe foarte bune. O să fie un campionat foarte interesant. Urmează meciul cu Farul, iar noi mergem acolo ca să câștigăm”, a spus Koljic.

Mateiu, discurs vehement la adresa campioanei

Mijlocașul Alexandru Mateiu este total nemulțumit de faptul că Universitatea Craiova nu a câștigat un meci pe care l-a dominat autoritar și crede că orice pas greșit de acum încolo înseamnă ieșirea din lupta la titlu.

”Noi am încercat din primul minut să atacăm, am jucat ofensiv, ei nu știu ce au vrut. Au marcat din întâmplare. E dezamăgitor când ai atâtea ocazii și nu poți să câștigi. Când ai trei ocazii cu FCSB și nu câștigi, când ai posesie 70% acum și nu câștigi, e greu să recuperezi aceste puncte.

Dacă am fi câștigat aceste două jocuri, acum vorbeam altfel. Trebuie să câștigăm cu Farul, dacă nu câștigăm e gata. Nu trebuie să mai facem niciun pas greșit că nu mai avem timp să recuperăm”, a afirmat Mateiu.