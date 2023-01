Andrei Miron, mesaj pentru Gigi Becali: „La Steaua e imposibil să joci 50 de meciuri bune”. Ce spune despre cuplul Dawa – Tamm

și transferul în Israel la Hapoel Haifa. Între timp, jucătorul a ajuns la Universitatea Cluj și a vorbit în cantonamentul din Antalya despre perioada de la FCSB.

Andrei Miron, concluzii despre perioada petrecută la FCSB: „La fiecare greșeală ești expus”

Fundașul central a intrat în dizgrația lui Gigi Becali, însă Andrei Miron are amintiri frumoase de la FCSB: „A fost o perioadă frumoasă. Am trăit multe momente frumoase, altele mai puțin frumoase, dar ce pot să zic?, e o echipă foarte bună și înveți foarte multe lucruri. Joci cu fotbaliști de mare calitate lângă tine, e o experiență utilă pentru oricine.

Trebuie să fii conștient, când te duci acolo, că la fiecare greșeală ești expus. E clar că la Steaua este presiune din partea presei, din partea conducerii, pentru că mereu se caută performanță. Pentru fundași e și mai greu. Pentru că e un club care joacă mereu ofensiv și ești expus în duelurile 1 contra 1, iar dacă ai valoare trebuie să te descurci în astfel de momente”, a spus jucătorul pentru .

Stoperul e de părere că absența lui Iulian Cristea a fost una importantă pentru FCSB, însă Tamm și Dawa au avut evoluții bune: „Cred că în ultima perioadă s-au descurcat fundașii de la FCSB. Ținând cont că revine și Cristea, nu o să mai fie probleme în zona centrală. Iulian și cu mine reușiserăm să formăm un cuplu bun. Am jucat mult împreună și se vedea. Dar s-a terminat”.

Andrei Miron, „înțepături” pentru Gigi Becali: „Dânsul mereu critică”

Andrei Miron nu s-a lăsat niciodată afectat de criticile lui Gigi Becali, însă a dezvăluit că unii jucători pun la suflet vorbele patronului: „N-am discutat niciodată cu Gigi Becali față în față. Dânsul mereu critică. Unii jucători sunt afectați, alții nu. Eu sunt genul care nu se lasă afectat. Când te duci la Steaua, e imposibil să joci 50 de meciuri bune”.

Fostul jucător al FCSB vrea în continuare să demonstreze că mai are multe de spus în fotbal: „O să mai fie și meciuri în care nu poți juca OK, trebuie să te aștepți la critici, să treci peste ele și să demonstrezi că meriți locul acolo. Pe mine m-a ajutat mult experiența FCSB, acum am 28 de ani și încă pot progresa. Am nevoie de ritm, apoi voi arăta de ce sunt capabil”.

Andrei Miron, despre plecarea de la Hapoel Haifa: „Am renunțat la tot și m-am întors”

FANATIK a dezvăluit . Fundașul a jucat puțin din cauza numărului limitat de jucători străini. În plus, ar fi trebuit să plătească mai bine de 30.000 de euro dacă soția sa ar fi născut în Israel și a preferat să se întoarcă în România, la cererea familiei: „N-are rost să mai discutăm de ce am revenit acasă. Au fost mai multe probleme, n-aș vrea să detaliez. Am renunțat la tot și m-am întors”, a evitat jucătorul subiectul.

abia așteaptă să revină pe teren: „Mă bucur că, în sfârșit, a trecut această perioadă. Am așteptat mult cantonamentul pentru a avea aceste jocuri de pregătire, să intru în ritm. Contează foarte mult jocurile amicale și să formăm un grup bun. Eu, cei care au venit și cei care urmează să mai vină sperăm să punem umărul la îndeplinirea obiectivelor.

În acest sezon este clar obiectivul, salvarea de la retrogradare. Personal, îmi doresc să terminăm pe un loc cât mai sus pentru că este un grup bun. Sunt condiții bune, nu pentru o echipă de locul 15”, a mai spus fotbalistul pentru sursa citată.

