Andrei Nicolescu a vorbit despre marea victorie a lui Dinamo la Farul. „Am văzut bucuria pe fața lor în vestiar”

Dinamo a obţinut o victorie surpriză pe . Pentru “câini” este un important boost moral, care le dă încredere că pot urca din subsolul clasamentului în următoarele etape.

Andrei Nicolescu a vorbit despre marea victorie a lui Dinamo la Farul: “Toată lumea a fost acolo cu sufletul”

FANATIK SUPERLIGA despre cum a trăit victoria cu Farul Constanţa şi care au fost scenele din vestiarul “câinilor”, descătuşat după prima victorie a anului în SuperLiga:

“Sincer să vă spun, m-am dus pentru a vedea o îmbunătăţire a jocului. Era foarte important ca noi să creştem în joc. Cred că am făcut un meci foarte bun şi per ansamblu, am văzut o echipă.

Toată lumea a fost acolo cu sufletul. Cea mai mare bucurie a fost că i-am văzut recăpătându-şi încrederea în ei. Cred că ăsta e cel mai mare câştig, încep să creadă în calităţile şi capacităţile lor.

“Important este să avem acest spirit de sacrificiu şi dăruirea, cred că le-am câştigat aseară”

Avem această energie suplimentară dată de încredere. Punctele sunt importante, dar încrederea câştigată ieri e şi mai importantă. Cea mai mare bucurie este că i-am văzut ieri crezând cu adevărat în ceea ce pot.

Evident, am sperat la victorie. Credeţi-mă, când am analizat aceste patru meciuri, am crezut mereu în victorie. Vă spun sincer, ne gândeam la victorie. Ne-am bazat pe organizarea de joc, pe metodele lui Mister…

Nu ştiu dacă aţi remarcat, Budescu a avut doar două sau trei mingi pe care le-a putut juca liber. Este o organizare extraordinară şi o dăruire foarte bună. Asta o facem de fiecare dată.

Important este să avem acest spirit de sacrificiu şi dăruirea, cred că le-am câştigat aseară. Velkovski încă suferă din punctul de vedere al pregătirii, deocamdată este la 70% din capacitate.

“Nu am abandonat niciodată această luptă când toată lumea ne cântă prohodul”

Abdallah are o altă atitudine. Noi am încercat să avem o relaţie mai personală cu el, să îl înţelegem, să îi dăm încredere. Se vedea că ştie fotbal, dar implicarea lui era la nişte limite pe care le trasa singur.

Ne-am bucurat. Mister le-a mulţumit şi le-a spus că doar aşa trebuie să ne prezentăm. După aceea, fiecare şi-a revenit şi trebuie să ne concentrăm. Au fost câteva minute de bucurie. A fost o descătuşare care viza această serie de nereuşite, nu neapărat pentru victorie.

Suntem departe şi doar noi suntem în stare să ne menţinem această formă şi să creştem. Nu am abandonat niciodată această luptă când toată lumea ne cântă prohodul.

Suntem la un început, se întâmplă lucruri pe care le vedeam posibile. Încă avem foarte mult de muncă”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

