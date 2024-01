Andrei Rațiu poate pleca de la Rayo Vallecano. „Are șanse importante să semneze și să prindă Euro”

Andrei Raţiu este unul dintre jucătorii care au evoluat excelent în campania de calificare la Euro 2024. Fundaşul dreapta riscă să rateze turneul final pentru că nu evoluează la Rayo Vallecano, dar acest lucru s-ar putea schimba.

Andrei Rațiu poate pleca de la Rayo Vallecano: “Are şanse importante să semneze cu Villarreal”

Horia Ivanovici a anunţat în direct la FANATIK SUPERLIGA că Andrei Raţiu are şanse importante de a semna cu Villarreal în această perioadă de mercato şi astfel, să aibă o şansă în plus de a evolua în La Liga:

“Din informaţiile noastre, Raţiu are şanse importante să semneze cu Villarreal. Şi atunci va putea juca la Euro. Sunt şanse mari să semneze cu Villarreal şi astfel să prindă şi lotul de Euro 2024”, a fost anunţul lui Horia Ivanovici.

Jucătorul român în vârstă de 25 de ani a semnat în vară cu Rayo Vallecano. A prins doar patru meciuri în actuala stagiune din La Liga, titular pe postul de fundaş dreapta fiind Ivan Balliu, un fundaș albanez născut în Spania și cotat la 3,5 milioane de euro.

Raţiu, crescut de Villarreal!

Andrei Raţiu a crescut la Villarreal. Clubul din La Liga deţine încă 50% din drepturile federative ale jucătorului, astfel încât un transfer de la Rayo Vallecano nu va fi complicat din niciun punct de vedere. .

Rayo Vallecano a plătit în vară 500.000 de euro celor de la Huesca pentru acest transfer. În acest moment, fundaşul române este cotat la 1,5 milioane de euro şi obiectivul este de a ajunge cu România la Euro 2024.

Mesajul clar al lui Edi Iordănescu: “Sunt dezamăgit pentru că cei doi nu au jucat”

în urmă cu câteva zile pentru a se interesa de situaţia lui Andrei Raţiu la Rayo Vallecano, dar şi de Ianis Hagi la Deportivo Alaves, unde nu prea prinde echipa. Selecţionerul a transmis un mesaj clar:

“Am fost după băieții noștri, am prioritizat să merg acolo unde știu că sunt probleme. Din păcate, avem din ce în ce mai puțin jucători care sunt la un nivel bun. Poate cu calificarea asta sperăm că se vor mai mișca lucruri. Sunt niște lucruri pozitive, dar și negative.

Eu sunt alături de ei, sunt dezamăgit pentru că cei doi nu au jucat (n.r. Ianis Hagi și Andrei Rațiu). Am încredere în ei și am fost acolo pentru a le transmite un mesaj de încredere și susținere. Am fost acolo pentru că mi-am dorit să vorbesc cu conducătorii de la cluburilor lor, dar și cu antrenorii lor.

Sunt optimist pentru ei, mă gândesc și la alți jucători și o să văd dacă o să mai plec. Eu pot să fac asta până la un anumit punct, dar restul depinde de ei. Cei doi pe care i-am vizitat sunt băieți deosebit de echilibrați, inteligenți, valoroși și îmi doresc să își rezolve problemele cât mai repede.

Trebuie să înțelegem cu toții că dacă am reușit să ne îndeplinim obiectivul și cu jucători care traversau momente mai puțin bune, la EURO ne va fi imposibil să performăm”, a fost mesajul lui Edi Iordănescu.

