Andrei Vochin, după prestația echipelor noastre în Conference League: Extraordinara normalitate

1. CUPELE EUROPENE, HÂRTIA DE TURNESOL A CAMPIONATULUI. Chimie de școală generală. Se ia o hârtie roșie, care, pusă în contact cu un acid, devine albastră, iar apoi, pusă în contact cu o bază își schimbă instantaneu culoarea devenind roșie. Numele ei, turnesol, vine din franceză, limba în care „tournesol” înseamnă floarea soarelui, planta care se întoarce zilnic după soare. Figurativ, turnesol a devenit simbolul unei realități. Atunci când vin în contact doar mediul bazic al campionatului nostru intern, echipele noastre par alcătuite din zmei. Când interacționează însă cu mediul acid al Europei, ele revin la componența de miei. Vrem, nu vrem, ne batem un an întreg pentru supremație acasă, pentru ca atunci când ieșim prin lume să ne dăm seama cine suntem în teribilele luni iulie și august.

Andrei Vochin despre calificările Farului și a lui Sepsi în play-off-ul Conference League: „O normalitate”

2. APLAUZE PENTRU FARUL ȘI SEPSI. Față de alți ani nu am avut o vară de coșmar. Ne-am cam făcut treaba pe măsura posibilităților. Am dat deoparte bulgarii, armenii, estonienii și kazahii și am făcut puncte mai multe decât ar fi fost nevoie să ne calificăm. 11,5 puncte de coeficient UEFA e o bună recoltă, peste ce am strâns în anii precedenți în tururile preliminare. În plus, ceea ce, ca să fim corecți, e totuși sub prestația de anul trecut, când CFR, FCSB s-au calificat în grupe, iar Universitatea Craiova a pierdut la penaltyuri barajul cu Beer Sheva.

3. ELOGIUL NORMALITĂȚII. Aseară, și am avut intenția de a deschide o șampanie. Când a bubuit dopul, s-a deschis și site-ul transfermarkt, acolo unde m-a izbit realitatea. Merituoasa trupă din Covasna figurează cu o valoare de 14,66 milioane de euro, în vreme ce „temuta” Aktobe adună numai 9,93. Mi-am turnat totuși un pahar și m-am bucurat ca de orice lucru frumos pe care ni-l dă fotbalul nostru de azi, chiar dacă am cinstit normalitatea. Ceea ce se întâmplase și cu o seară în urmă când O echipă despre care am aflat că fusese „extrem de puternică”. A vrut transfermarkt să-mi strice iar bucuria, anunțându-mă că ai noștri valorau 19,84 milioane, iar estonienii numai 4,5 milioane, adică de aproape 5 ori mai buni. Așa, și? Nu i-am bătut cu 5-0?

4. MATEMATICA FALSĂ. Unde nu s-au mai potrivit cifrele a fost în Moldova, cu Sheriff Tiraspol și aseară în Danemarca. La prima vedere, Farul și FCSB au pierdut calificările în fața unor trupe mult mai puternice. Conform aceluiași transfermarkt, Nordsjaeland, cotată la 33 milioane, avea un singur milion peste „roș-albaștrii”. Pe teren, echilibrul a durat doar două reprize din 4, iar pe tabelă a ținut un meci și 42 de minute. În fapt însă, ai noștri au ținut efectiv ritmul doar vreo jumătate de oră în total per dublă manșă. Restul a fost decis de o uriașă diferență de educație și de cultură fotbalistică.

5. RIGHT TO DREAMS vs BERCENI. Căruța înaintea cailor e o vorbă românească. La danezi lucrurile au mers în sens invers, deci normal. Acum 24 de ani, un englez a pus bazele unei academii în Ghana. După un deceniu și ceva de muncă acolo, omul a căutat și a cumpărat o echipă de seniori în Danemarca pentru a da finalitate procesului de creștere a tinerilor. A mers la Nordsjeland și continuitatea s-a materializat într-un stil de joc fluent, în performanța sportivă a calificării în cupele europene și performanța financiară de a vinde fotbaliști de peste 100 milioane de euro în Europa. Dincolo, în Ghencea acum un deceniu, și în Berceni mai nou, la momente de cumpănă pentru prima echipă, cea dintâi tăiere masivă de buget a atins academia. Rezultatul strategiei s-a văzut aseară.

Andrei Vochin cere să găsim o strategie pentru a rămâne în lumea bună a Europei

6. NEVOIA DE INTERVENȚIE STRATEGICĂ. De câțiva ani buni, rezultatele internaționale ne arată că trebuie să facem ceva pentru a rămâne în lumea bună a Europei. E nevoie de intervenție asumată de toată lumea, așa cum s-a întâmplat în fotbalul nostru la începutul anilor 80. Atunci, comuniștii au pus piciorul în prag. La handbal câștigam cupe europene, la rugby ne băteam de la egal la egal cu greii din Turneul celor 5 națiuni, la volei jucam finală de Cupa Campionilor între Dinamo și Rapid.

„Voi, de la fotbal, de ce nu sunteți în stare să treceți măcar în primăvară?”, au tunat generalii acelor vremuri. După care s-au pus pe treabă și au formulat un pachet de legi care să impulsioneze fotbalul. Dincolo de mărirea bugetelor și de interdicția de a se mai transfera în străinătate jucători sub 30 de ani, pachetul a mai conținut tot felul de avantaje pentru echipele calificate în cupele europene. Una dintre ele, pe care n-am s-o uit, a fost ca orice echipă calificată în cupe să poată transfera orice fotbalist dorește de la orice echipă necalificată, cu singura condiție să dea un jucător la schimb!?! Rezultatul? Între 1983 și 1990, Craiova, Dinamo și Steaua au jucat două finale și 6 semifinale de cupe europene, „roș-albaștrii” câștigând și două trofee: Cupa Campionilor în 1986 și Supercupa Europei în 1987.

7. AVANTAJE PENTRU ECHIPELE DE CUPE. Astăzi, așa ceva este imposibil. Dar asta nu ar trebui să inhibe creativitatea și să stopeze orice acțiune care să ajute la creșterea performanțelor noastre în Europa. De pildă, măsura de a amâna meciurile pentru a da prospețime echipelor noastre mi se pare una excelentă. Ea ar trebui legiferată, lăsând la latitudinea fiecărei echipe când și ce meciuri ar dori să amâne, astfel încât să nu mai fie nevoie de acordul fiecărui adversar. Ar trebui decretată din start, singura grijă a Ligii rămând găsirea unor date care să nu deranjeze celelalte competitoare. E un avantaj pe care reprezentantele noastre în Europa l-ar merita și de care s-ar putea folosi tot fotbalul nostru.

8. PROSPEȚIMEA SUCCESULUI. N-am argumente tangibile pentru că n-am acces la datele fizice ale jucătorilor. Dar senzația pe care mi-au lăsat-o Farul și, mai ales, Sepsi a fost aceea că victoriile obținute la Tallin și Aktobe au venit pe fondul unei prospețimi fizice evidente față de adversari. Asta dincolo de valoarea superioară a loturilor. În situația în care se află azi fotbalul românesc orice decizie care poate ajuta exprimarea europeană merită încercată.

Andrei Vochin, reverență în fața lui Liviu Ciobotariu: „S-a validat și pe plan european”

9. CÂȘTIGĂTOARELE DE COMPETIȚII MERG MAI DEPARTE. Contează extrem de mult șansa pe care o ai la tragerea la sorți. CFR și FCSB au fost cap de serie, dar au avut ghinionul să dea peste Adana și Nordsjealand, singurele adversare cu loturi cotate mai bine decât echipele noastre. N-au putut face surpriza și au ieșit din competiție.

Farul a greșit în primur tur de Champions League, pierzând în fața celor de la Sheriff, o echipă cu o cotă inferioară. A avut însă plasa de siguranță numită Conference, iar aici n-au mai irosit șansa de a da elimina două trupe, Urartu și Tallin, în fața cărora cel mai dificil obstacol de depășit pare să fi fost deplasarea. Cert este însă că singurele echipe care au ajuns în play-off sunt cele care au câștigat competițiile interne: Farul, campioana SuperLigii, și Sepsi, câștigătoarea Cupei și Supercupei României.

10. NU MAI RÂDEȚI DE CARACAL. N-am de gând să spun vreun banc din seria celor celebre despre orașul sudist. Ci doar îmi aduc aminte la fiecare meci al celor de la Sepsi, că Oltul trece prin Sfântu Gheorghe inclusiv fotbalistic. Dacă până acum „răsfățatul” laudelor a fost Marius Ștefănescu, omul cel mai căutat de granzii din Liga 1, aseară a ieșit la rampă Nicolae Păun.

Golul marcat după un corner n-a fost decât încununarea unui joc solid al mijlocașului care crește de la an la an. Prestația lui de la Aktobe, venită într-un meci în care Ștefănescu n-a mai fost cel periculos și letal, mi-a amintit că cele două perle ale covăsnenilor au plecat de mână de la Caracal, au împărțit același vestiar la Ardealul, s-au transferat la pachet la Sepsi, au fost convocați simultan la națională, iar acum au ajuns să-și ducă echipa în spate, pe rând, pe drumuri europene (mă rog, dacă Kazahstanul face parte din continentul despre care învățasem că se termină la Ural). Un perfect atât de simplu pentru niște ardeleni care au avut ochi la jucători.

11. BREVET PENTRU CIOBI. Calificarea covăsnenilor în play-off-ul Conference League reprezintă piscul de până acum al unui proiect care a crescut organic. Societatea care a luat-o din liga a patra și care a ajuns să câștige trofee în România, confirmă, iată, în Europa. A urcat până la porțile grupelor unei competiții continentale. Printre deciziile care au definit parcursul corect a fost și aceea de a-i încredința echipa lui Liviu Ciobotariu, chiar dacă predecesorul său, Cristiano Bergodi, pusese în vitrina cu trofee două Cupe și o Supercupă.

Presiune imensă pe fostul tehnician al Voluntariului. Dar și un bun prilej de confirmare pentru un antrenor care a făcut treabă în surdină aproape pe oriunde a trecut. Cu el la timonă, ASA Târgu Mureș a fost la o ratare a lui Voiculeț de obținerea titlului acum 8 ani. Cu el pe bancă, Dinamo a fost ultima oară lider în Liga 1. Și conduși tot de el, marinarii de uscat ai Voluntariului au ajuns în play-off-ul SuperLigii.

Acum, Ciobi s-a validat și pe plan european. o trupă care valorează nu mai puțin de 31 de milioane de euro, ar fi ca și cum ar câștiga campionatul în România. Adică, ar încălca extraordinara normalitate de care ne bucurăm azi, după seara de joi a cupelor europene. Adică, ar face un miracol!