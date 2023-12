Antrenorul de Liga 2 care a refuzat-o pe Dinamo: ”Nu întâmplător a apărut numele lui”

Despărțirea dintre Burcă și Dinamo a venit la câteva zile după eșecul din derby-ul cu FCSB. FANATIK a aflat că plecarea tehnicianului s-a decis după o .

Dinamo, refuzată de un antrenor din Liga 2

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a , Ioan Andone a dezvăluit că a fost contactat de un oficial al lui Dinamo care l-a întrebat despre Florin Maxim, antrenorul formației Corvinul Hunedoara. Însă, acesta ar fi refuzat din start să vină în Ștefan cel Mare.

”Florin Maxim are o singură înfrângere în ultimii trei ani pe banca Corvinului, la al doilea baraj cu Baia Mare, și două eșecuri în campionat acum. Este un tip care știe să-și mobilizeze echipa, știe ce să ceară, face antrenamente foarte bine.

Nu întâmplător a apărut numele lui acolo, nu eu l-am propus la Dinamo. M-a sunat unul dintre acționarii lui Dinamo să mă întrebe de Maxim. Normal, i-am vorbit frumos, i-am spus ceea ce face.

Corvinul nu are drept de promovare. Cum de concentrează jucătorii să se bată pentru play-off, să se bată pentru locurile 1-2. Deci, înseamnă că are ceva. Am fost și am văzut ultimele două jocuri, am fost și la meciul cu Șelimbăr. I-a dominat pe Șelimbăr, au avut cinci ocazii într-o singură repriză. Șelimbăr nu a avut șut pe spațiul porții la Hunedoara”, a declarat Andone.

Nicolescu s-a interesat de Florin Maxim

Fostul mare fundaș dinamovist a explicat că Florin Maxim a fost extrem de inteligent când a început proiectul la Corvinul și în cele din urmă a mărturisit că de la Dinamo a fost căutat de Andrei Nicolescu.

”Când pleci la construcția unei echipe, tu ca antrenor trebuie să știi să-ți alegi jucătorii. E adevărat că el lucrează cu Bogdan Apostu, un impresar care este hunedorean, și au adus jucătorii care se potrivesc la proiectul ăsta.

M-a sunat Andrei Nicolescu referitor la Maxim. M-a întrebat ce părere am, deși știa că acesta își dorește să rămână la Corvinul. Și i-am spus părerea mea despre Maxim”, a afirmat Ioan Andone, la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Maxim a fost o opțiune pentru Dinamo