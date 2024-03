După duelul cu Hermannstadt din ultima etapă a sezonului regular, fundașul celor de la CFR Cluj s-a accidentat. despre situația lui Ajeti.

Anunț oficial de ultimă oră despre situația lui Ajeti. „O să ne lipsească. E jucător de națională”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Cristi Balaj a discutat despre situația lui Ajeti. Președintele celor de la că fundașul va lipsi aproape trei săptămâni din cauza unei probleme musculare, timp în care nu va participa nici la acțiunea echipei naționale a Albaniei.

“Ajeti are o leziune musculară și rămâne de văzut. Data trecută când a avut accidentarea a fost la fel, înaintea convocării le echipa națională.

O să stea cam trei săptămâni. E un jucător bun. E la o echipă națională, Albania, care știm foarte bine cum s-a calificat, fără emoții”, a dezvăluit Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

Anunț important făcut de Neluțu Varga: “Ofer prima record. 1.ooo.ooo de euro”

“Ne batem la titlu. O spun clar și răspicat Am încredere în echipa mea, am încredere în fotbaliștii mei, am încredere în Adrian Mutu. Suntem o formație puternică, echilibrată pe absolut toate compartimentele, cu jucători de mare, mare, mare valoare.

Chiar dacă în acest moment se vorbește mai puțin de CFR, eu vă spun că CFR-ul se va bate la titlu până în ultima etapă. Suntem o echipă foarte puternică, suntem o echipă care, veți vedea, o să aibă o cu totul altă față în play-off, unde acolo meciurile se vor juca cu inima.

Iar noi, la CFR, avem o inimă mare, mare, mare și asta o vom demonstra tuturor adversarilor. Le spun atât fanilor: credeți în noi! Urmează 10 finale, iar CFR le va juca pe toate ca și cum ar fi ultimul meci.

Dacă băieții iau titlul, îi anunț public că prima este una record. Le voi da să împartă lor și staff-ului un milion de euro. Deci aceasta este prima pe care CFR Cluj, jucătorii și toți cei care trudesc la echipă o vor împărți în cazul în care luăm titlul de campioană.

Eu sunt ferm convins că pot să-mi ia banii, îi dau cu cea mai mare plăcere și am mare încredere că avem forța necesară să câștigăm din nou titlul de campioană a României”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj, despre situația lui Ajeti