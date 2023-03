Anunț oficial despre Farul, liderul din SuperLiga. „De 7 ani e pe profit! Asta știe Gică Hagi să facă! E singurul club sportiv care se poate lista la Bursă”. Video exclusiv

Farul Constanța cu 64 de puncte. Mai mult decât atât, clubul antrenat și condus de Gică Hagi se află pe plus și când vine vorba despre situația financiară. Ciprian Marica, unul dintre acționarii clubului, a dezvăluit că Farul Constanța se află pe profit de șapte ani.

Farul e pe plus! Singurul club din SuperLiga care se poate lista la Bursă: „Ceea ce lumea dezbină noi am reușit să unim”

Farul Constanța a reușit să rămână pe linia de plutire și va pleca de pe primul loc în play-off-ul care va decide campioana în acest sezon. „Marinarii” au primit o veste excelentă la începutul lunii februarie când au revendicat verdictul de la TAS potrivit căruia clubul pregătit de Gică Hagi .

ADVERTISEMENT

Ciprian Marica a vorbit despre strategia pe care Gică Hagi o implementează la Farul și a precizat că schimbările din cadrul clubului au făcut ca liderul din SuperLiga să fie pe profit în ultimii șapte ani.

VEZI VIDEO MAI JOS

„Ideea este că promovăm unitate și cred că asta ar fi mesajul. Ceea ce toată lumea dezbină noi am reușit să unim și din punctul ăsta de vedere suntem și vrem să fim un exemplu. Orașul care este unit acum sub aceleași culori „alb-albastru”, spiritul farist care după multă suferință avea nevoie de unitate, de o echipă care performează.

ADVERTISEMENT

„Singurul club sportiv care se poate lista la Bursă”

„Nu în ultimul rând Gică Hagi este foarte dedicat. Asta face zi și noapte și știe ceea ce face. Se vede. Toți ceilalți de pe lângă încercăm să susținem ideea, filozofia de joc și de management pe care Gică Hagi le promovează. Nu degeaba Farul astăzi este de 7 ani pe profit.

Și este singura echipă. Din punctul ăsta de vedere clar trebuie să mergem pe aceeași linie. Mesajul și linia pe care suntem e cea bună. În ultimii șapte ani Farul este pe profit. Este singura echipă de fotbal care este pe profit și singurul club sportiv care se poate lista la Bursă. Îndeplinește toate condițiile.

ADVERTISEMENT

Ni s-a propus, n-am discutat sincer atât de în amănunt, însă clar există oportunitate în acest sens”, a declarat Ciprian Marica în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. În prima etapă din play-off, Farul o va înfrunta pe teren propriu pe Sepsi sau FC U Craiova 1948. Meciul decisiv pentru ultimul loc de play-off va avea loc joi, 16 martie, de la ora 21:00.

Ciprian Marica i-a realizat portretul lui Adrian Mazilu, noul puști minune al lui Gică Hagi

Ciprian Marica a analizat prestațiile din ultimele meciuri ale lui Adrian Mazilu. Tânărul fotbalist în vârstă de 17 ani a marcat patru goluri în acest an pentru formația lui Gică Hagi. Fostul atacant al naționalei României a recunoscut interesul unor cluburi din Europa pentru noul puști minune al „Regelui”.

ADVERTISEMENT

„Sincer, da. Sunt discuții cu anumiți jucători, lucru pe care nu-l neglijăm, pentru că din asta trăim. Farul a trebuit să vândă ca să supraviețuiască. Cred că se vede cu ochiul liber că are calitate peste nivelul Ligii 1. Are sclipirea aia, are ruperi de ritm. Stângul ăla al lui este excelent! Ați văzut ce execuții fantastice. Are calitate.

ADVERTISEMENT

E clar că are mult de muncă, însă e un pariu pe care Gică Hagi personal îl punea de mult în interiorul clubului. Sigur, toți așteptam să îl vedem. Acum e limpede că puștiul are calitate și potențial de creștere fantastic.

Nu joacă atacant pur. Nu e un număr 9 în adevăratul sens al cuvântului. Îi place să vină cu fața, îi place să vină în adversar, este un jucător cu mare potențial”, a mai spus Ciprian Marica, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vă ține la curent cu cele mai tari exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare zi de luni până vineri. De la 10:30! Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .