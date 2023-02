Anunț șocant despre suma reală a datoriilor lui Dinamo. „Va dispărea și va apărea o combinată”. Cine ar putea veni investitor. Video exclusiv

Dumitru Dragomir a fost din nou , unde a vorbit despre datorii uriașe la clubul Dinamo!

Dumitru Dragomir consideră că soarta lui Dinamo e deja pecetluită: „Nu va lua nimeni clubul!”

Dumitru Dragomir își ridică pălăria în fața fanilor-acționari ai lui Dinamo, însă îi readuce cu picioarele pe pământ: „Și galeria lui Dinamo a fost frumoasă, fabuloasă! Și asta e de respectat: câți bani le-au dat. Nu-i cunosc pe-ăștia din DDB-ul ăsta. Trebuie premiați! Ei dau bani, nu conduc clubul”.

Fostul conducător de club spune că „alb-roșiii” nu mai pot ieși din gaură și niciun om de afaceri nu va risca să bage bani la Dinamo: „Nu apare nimeni cu bani! Sunt datoriile, s-au multiplicat și nu va lua nimeni. Sunt peste 14 milioane de euro. Da, da! Reale! Bineînțeles, dacă nu dau înapoi, dacă nu fac șmecherii până la limita legii”.

Ba, mai mult, Dinamo ar fi scăpat deja să achite o sumă uriașă: „Și ei au fost scutiți de ANAF de 23 de milioane de dolari! Gândiți-vă ce datorii ar avea acuma! Păi într-un an știi câte datorii fac? 20 de milioane! S-a terminat!”,

Dumitru Dragomir, „profeție” despre ce se va alege de Dinamo: „Va apărea o combinată”

„Oracolul de la Bălcești” e convins că Dinamo din Liga 2 nu mai poate supraviețui și se va desființa: „Uite o previziune a mea: Dinamo dispare și va apărea o combinată între echipa ministerului, CS Dinamo, și Badea, FC Dinamo. Badea are bani să țină trei Dinamo!”.

Apropiat al lui Nicolae Badea, Dragomir spune că fostul președinte al lui Dinamo are o avere uriașă: „La financiar e 80% din Becali să știți! Are și ăsta peste 600 de milioane de euro! Pfoai, mama mea! Badea?! Și Borcea are bani să țină două Dinamo! Eu știu de ce i-au alungat suporterii?”.

Dinamo acumulează din ce în ce mai multe datorii, iar clubul riscă după respingerea planului de reorganizare modificat din luna decembrie să nu obțină licența pentru sezonul viitor și astfel să intre în faliment. Conducerea a lansat deja un mesaj alarmă și mobilizare.

Vlad Iacob spune că Dinamo are nevoie de 1,5 milioane de euro să ia licența: „100-150.000 de euro lunar”

Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, spunea la începutul lunii ianuarie : „Termenul limită e 30 aprilie. Până atunci trebuie plătite datoriile pentru a lua licența. Vorbim de 1 milion de euro. Pe lângă această sumă, e nevoie de bani și pentru cheltuielile curente. De acum și până la 30 aprilie avem nevoie de 1,5 milioane de euro pentru a funcționa. Altfel, riscăm să nu luăm licența.

Dinamo are nevoie de o sumă de 100-150.000 de euro lunar, pentru a funcționa normal. Singura soluție e cooptarea unui nou investitor. Dar nu există niciun investitor care să vină acum la Dinamo. Eu am fost la discuții. Investitorii vor veni doar după tăierea datoriilor”.

