Are dreptate Gică Hagi să îl ceară pe Ianis titular în naţionala României? Sorin Cârţu, critici la adresa „Regelui”: „Sentimentul ăsta de frustrare… are mereu impresia că fiul lui e prejudiciat”

Sorin Cârțu a pus la zid ultima intervenție a „Regelui”, care l-a cerut titular în echipa națională pe fotbalistul lui Deportivo Alaves.

Gică Hagi, criticat pentru declarațiile pro Ianis Hagi: „Nu se poate debarasa de sentimentul de părinte”

Ianis Hagi nu a fost titular în niciunul din cele două amicale pe care naționala României le-a disputat în compania Irlandei de Nord și a Columbiei. Totuși, fotbalistul lui Deportivo Alaves a intrat bine de pe bancă și, împotriva sud-americanilor, a reușit chiar să și marcheze.

Gică Hagi a fost însă teribil de nemulțumit de minutele pe care le-a primit fiul său și a cerut cu vehemență ca Ianis să fie titular la prima reprezentativă. Sorin Cârțu taxează și el aceste declarații.

„Nu știu gândirea lui Iordănescu. Totuși el i-a adus un argument pertinent. ‘Știi, față de jucătorii care joacă mai puțin la echipe, al meu…’ Mă rog, nu cred că s-a exprimat așa, despre Ianis era vorba.

Dar Gică în toate aparițiile sale TV nu se poate debarasa de sentimentul ăsta de tată și de frustrare… Are mereu impresia că fiul lui e prejudiciat.

El într-adevăr n-a jucat deloc titular în cele două partide, dar eu consider că Iordănescu are impresia lui despre Hagi și Hagi are un loc aparte în naționala României. Poate că el voia să vadă altceva. Gândește-te că Dennis Man n-a prea jucat în ultimele meciuri de calificarea. A fost accidentat.

Și, atunci, Edi poate voia să vadă cum se descurcă Man, să le dea mai mult și altora, pentru a îi recâștiga pentru echipa națională”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Pentru un meci început în minutul 1 îți trebuie un alt ritm de joc”

Evident, remarcatul lui Cârțu din dubla cu Irlanda de Nord și Columbia „Dar apropos de Dennis Man, mie mi-a plăcut cum arată. Mi-a plăcut! Nu l-am mai văzut de mult. Atitudine ofensivă deosebită. Cu viteză. Luat balonul. Dus cu încredere spre careu.

(n.r. – Ai juca titular cu Ianis Hagi?) Ți-am spus. E foarte important ritmul de joc pe care îl are. Pentru un meci început în minutul 1 îți trebuie un alt ritm de joc. Și atunci, toți antrenorii sunt preocupați să aibă niște jucători care să fie pregătiți fizic din minutul 1”, a adăugat fostul președinte al Universității Craiova.

