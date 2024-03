. Mitică Dragomir a analizat jocul modest făcut de elevii lui Edi Iordănescu și a lăudat un “tricolor”.

“Are naționala României viitorul în cocoașă?” Mitică Dragomir, premoniție după amicalul cu Columbia

Mitică Dragomir a fost întrebat dacă România are noroc și a răspuns clar că nu. Fostul președinte LPF nu a fost impresionat după amicalul cu Columbia și crede că “tricolorii” nu au totul de partea lor înainte de EURO 2024.

“Viitorul în cocoașă înseamnă că ești norocos. Se zice că atunci când pui mâna pe cocoașă ești norocos. Iar naționalei îi lipsește cocoașa. Ei pun mâna pe altceva, nu pe cocoașă.

Mi-a plăcut aseară că a spus un crainic că ‘La șuturi stăm bine’, după ce mai dădusem un șut la trei metri peste poartă în minutul 70 sau 75.

Nu a mai continuat, dar trebuia să zică că ‘La șuturi peste poartă stăm bine'”, a spus Dumitru Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică.

Nea Mitică despre transferul carierei al lui Man după Euro 2024: “Joacă titular la Juventus!”

Mitică Dragomir are un favorit în lotul lui Edi Iordănescu după meciurile amicale ale echipei naționale cu Irlanda de Nord și Columbia. Dennis Man i-a atras atenția fostului președinte LPF, dar și a unui club cu tradiție din Italia.

Dennis Man traversează un sezon excelent la Parma, formație pentru care a înscris 11 goluri în 26 de confruntări în Serie B. Juventus Torino este printre formațiile interesate de transferul internaționalului român după EURO 2024.

. Omul de afaceri este impresionat creșterea internaționalului român. Care pare că și-a găsit liniștea la Parma, .

“Joacă titular la Juventus dacă se duce. Este singurul jucător din națională României, care face ruperi de ritm. Cu mingea la picior pleacă de nu mai ai ce să îi faci.

Are fizic, are forță în picioare și are un stâng necruțător”, a mai spus fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal la MAX Profețiile lui Mitică.

