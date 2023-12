Avalanșă de oferte pentru Radu Drăgușin: ”Sunt puțini ca el în Europa!” Cota uriașă la care a ajuns fotbalistul român

Internaționalul român pare tot mai aproape de un transfer în Premier League, iar Cristi Coste a dezvăluit într-o ediție precedentă a FANATIK SUPERLIGA că . Londonezii sunt dispuși să plătească 30.000.000 de euro.

Curg ofertele pentru Radu Drăgușin

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , agentul Florin Manea a mărturisit că există numeroase oferte de transfer pentru Radu Drăgușin și că va analiza atent împreună cu jucătorul unde va fi mai bine să meargă.

ADVERTISEMENT

”Am vorbit cu câteva zile înainte de meciul cu Juventus cu cei de la Tottenham, au luat informații despre Radu, despre caracterul lui, dar s-a oprit aici. O să ne anunțe ei dacă vor să continue sau nu. Și sunt mai multe cluburi care sună, nu numai Tottenham.

A declarat și Ottolini (n.r. – Marco Ottolini, directorul sportiv al celor de la Genoa) că sunt multe cluburi care sună și se interesează de el și e normal pentru că joacă foarte bine. E un băiat născut 2002, sunt puțini fundași centrali din Europa de vârsta lui care joacă meci de meci. Și cum joacă el, pentru că are 16 meciuri fără cartonaș galben.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că a învățat să se apere. Ați văzut ce frumos a vorbit Chiellini despre el. A recunoscut și el că au fost determinanți anii ăia petrecuți la Juventus. A fost ca la Harvard cu Bonucci și Chiellini”, a declarat Manea.

Nu există interes oficial din partea Barcelonei

Presa catalană a scris că pe Drăgușin, a cărui cotă s-a dublat în ultimele două luni și a ajuns la 20.000.000 de euro, iar impresarul său a menționat că nimic nu este imposibil, deși a recunoscut că nu a avut nicio discuție oficială în acest sens.

ADVERTISEMENT

”Discuțiile pe care le-am avut cu mai mulți oameni, cu specialiști, erau impresionați de felul cum se apără. Normal că mai are de crescut cu mingea, cum iese, dar majoritatea spun că fundașii centrali din ziua de azi sunt mai mulți preocupați de joc și au uitat să se apere.

Chiellini și Bonucci în primul rând se apărau senzațional, după care veneau cu extra, dădeau o diagonală. Radu lucrează zi de zi pentru îmbunătățirea tehnicii individuale, după fiecare antrenament rămâne câte o oră cu antrenorii să lucreze picior stâng, ieșirea cu mingea, poziționări, diagonale, pase. Are pasă lungă, dar în Italia nu prea o folosesc, le cere să joace mult între linii. Are 21 de ani, mai are timp să învețe.

ADVERTISEMENT

Eu personal nu am vorbit cu nimeni de la Barcelona, dar nu m-ar mira să fie pe listă pentru că e un jucător tânăr care joacă. Acum, de aici și până la un transfer… dacă nu am vorbit cu nimeni oficial de acolo din punctul meu de vedere nu există această variantă. Nu sunt neapărat pe partea de Anglia, că dacă sună telefonul vorbesc și în Spania, nu e vreo problemă”, a spus Florin Manea, la FANATIK SUPERLIGA.

Drăgușin se va impune oriunde va merge

”Acum sunt la Roma, am dus un copil în probe la Mourinho. Nu cred că au ei bani de Radu la momentul de față, așa am auzit. Atalanta chiar are bani, s-a interesat, am vorbit cu ei, numai că na… Sincer nu prea agreez o mutare în Italia, dacă tot o face de ce să-l mut de la Genoa unde joacă meci de meci. Nu știi niciodată, nu vreau să descurajez pe nimeni.

Măcar dacă pleci, pleci la o echipă top unde prinzi o dată în viață. Sunt trenuri din astea mai rare. În rest, și dacă l-am muta în iarna asta ar fi un risc pentru națională. Toată lumea zice: ‘Și dacă nu joacă?’ Eu am încredere în el că o să joace și nu cred că cineva e nebun să dea 30 de milioane pe el și să nu joace.

Eu cu Radu discutăm toate aspectele, inclusiv cel cu naționala. Încercăm să luăm decizia cea mai bună pentru el, așa am luat-o mereu, chiar și când am făcut pasul către Genoa m-am certat cu toată lumea, și cu frate-miu, că nu voia niciunul să-l duc la Genoa, dar eu am simțit că acolo e un club unde este dorit, un club cu tradiție, cu fani.

Multă lume m-a condamnat pentru alegerea făcută, dar uite că a fost cea corectă. Așa cum trebuie să gândim foarte atent și următoarea mișcare, nu ne grăbește nimeni. Știu că dacă Tottenham ne va contacta că vor să facă transferul, atunci e clar că o fac pentru că au nevoie și atunci până în vară va avea 100% posibilitatea să joace.

Acum depinde și de el cum joacă, dacă joci prost până în vară, e normal ca în vară se vor reorienta. Sunt cluburi mari, sunt cluburi care au bani, nu te așteaptă nimeni. Dar eu cred că Radu este pregătit pentru pasul ăsta, și mental, și fizic”, a afirmat Manea.

În fiecare luni, marți și vineri de la 10:30, Horia Ivanovici te așteaptă LIVE pe homepage-ul FANATIK.RO cu super invitați. Dacă ratezi emisiunea nu îți face griji. O poți viziona ÎN PREMIERĂ de la 17:30 pe Facebook și YouTube.

Curg ofertele pentru Drăgușin