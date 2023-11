Avem VAR, dar nu funcționează! Problemele cu sistemul au oprit Sepsi – Rapid

Partida a fost reluată ulterior în minutul 40, după ce Ovidiu Hațegan le-a făcut semn jucătorilor că problema s-a rezolvat și că pot continua meciul, fără alte probleme.

Problemele cu sistemul VAR au oprit Sepsi – Rapid

Problemele cu sistemul VAR au oprit meciul , după ce timp de trei minute VAR-ul nu a mai funcționat, iar Ovidiu Hațegan a întrerupt confruntarea, conform protocolului.

În minutul 37, Rapid benficia de un corner, pe care urma să îl execute Alex Ioniță, însă Ovidiu Hațegan l-a pus să repete lovitura de la colț. A doua oară, arbitrul a fluierat întreruperea jocului și i-a chemat pe căpitani înspre el.

Atât Roland Niczuly cât și , care le-a explicat motivul pentru care a întrerupt meciul, și anume pentru că sistemul VAR nu mai funcționa pe stadionul covăsnenilor.

Problema nu a persistat, iar după trei minute partida a fost reluată, spre liniștea suporterilor și a oficialilor ambelor echipe. Au fost acordate cinci minute de prelungiri, în urma întreruperii confruntării din cauza sistemului VAR, dar și din cauza unei lovituri încasate de Mihai Bălașa, care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Le-am atras atenția jucătorilor!”

cu Sepsi despre importanța meciului și despre cum trebuie să evolueze jucătorii săi pentru a obține o nouă victorie în campionat.

„E un meci important și dificil în același timp. Cunosc mediul de acolo, am stat doi ani. Știu ambiția, dorința de a încerca să aibă rezultate importante. E o echipă foarte bună, care s-a întărit în acest an.

Cunosc majoritatea jucătorilor de acolo. Le-am atras atenția băieților. Venim după o victorie mare, importantă pentru noi, dar trebuie să fim concentrați la maxim”.

„Sper că am reușit să trecem peste euforia victoriei cu FCSB. A fost o victorie importantă pentru noi și cred că nimeni nu se aștepta ca Rapid să o bată pe FCSB în deplasare. Am jucat bine și am câștigat. Știu bine ce se întâmplă la Sepsi.

Ei se motivează când vin acolo echipele de tradiție. Le mulțumesc conducătorilor de acolo că m-au adus și am făcut performanță”, a mai spus Cristiano Bergodi.