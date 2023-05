”Băi, fugi!”. Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, avertizat din interior să nu semneze cu ”roș-albaștrii”. Video exclusiv

Andrei Vochin a analizat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI gestul făcut de Florinel Coman în finalul meciului Farul – FCSB 3-2 și consideră că acesta arată faptul că .

Un fotbalist dorit de Gigi Becali, sfătuit să nu vină la FCSB

În cadrul celei mai noi ediții a , Horia Ivanovici a oferit o informație uluitoare din interiorul clubului patronat de Gigi Becali. Atacantul Andrea Compagno l-a sfătuit pe fostul său coleg de la FC U Craiova, Andre Duarte, să nu semneze cu FCSB.

”Să vă zic una tare care e reală 100%. . FCSB l-ar vrea, un jucător bun portughezul. Pe surse, Compagno i-a zis lui Duarte, că ei au fost colegi, ‘bă, fugi, nu veni la FCSB’. Ca să înțelegeți la ce s-a ajuns.

Cine mi-a povestit este un om care știe cam tot ce se întâmplă. Compagno i-a zis ‘n-ai premisele să faci performanță, să crești ca și fotbalist’. Ăla cică a rămas mască. Compagno, la fel, e printre cei care abia așteaptă să plece”, a spus Horia Ivanovici.

FANATIK SUPERLIGA

Fostul internațional Dănuț Lupu nu este de acord însă cu toate aceste probleme pe care le invocă jucătorii de la FCSB: ”Eu nu sunt de acord cu jucătorii ăștia. Ai un contract, tu până la urmă joci pentru tine. Dacă tu bați Farul și iei campionatul e la tine în CV. Nu-ți convine, pleacă, de ce stai?”

De ce nu se poate face performanță la FCSB

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a explicat încă o dată de ce nu se poate face performanță la FCSB și s-a plasat de partea jucătorilor care s-au răzvrătit din cauza implicării masive a lui Gigi Becali.

”Este un mod corect, dar simplist. Tot ce se întâmplă, amatorismul care e la FCSB, pe tine ca jucător nu te lasă să avansezi, îți dă în cap permanent. Șeicii de la Manchester City au bani? În paralel cam așa e, Gigi e și el un șeic. Fără Guardiola s-ar mai fi obținut vreo performanță la Manchester City?

În momentul în care nu ai organizare, în momentul în care antrenorii tăi n-au nicio autoritate, în momentul în care lucrurile înseamnă un haos, un imprevizibil, în momentul în care tu ca fotbalist joci bine, nu bine, cel mai bine anul trecut până în decembrie, cazul lui Cordea, și ești scos fără nicio explicație doar pentru că așa a venit comanda de la centru, în momentul în care tu Tavi Popescu ți-a găsit locul și după aia ești permutat pe șapte poziții, și vă mai dau un milion de exemple, nu ai cum.

Nu se poate fără reguli, fără un om care impune reguli de fotbal. Toate lucrurile alea mici pe care le face Hagi de la 7 dimineața. Gigi și dacă vrea nu poate să fie la 6 dimineața acolo că are alte treburi. Gigi face bani, bravo lui.

Este nu tare, superșmecher că face bani, dar fără niște oameni pe care să-i pui, fără să intri într-o matrice de club profesionist, fără să fie totul coordonat, fără acel antrenor care îți intră în vestiar și nu că tremuri, e respectul, fără acel antrenor care în timpul meciului cu Farul în care tu ca jucător te uiți pe bancă și nici nu știi cu cine să vorbești.

‘Vorbesc cu Elias, vorbesc cu Pintilii sau mai degrabă mă opresc pe bancă, îi dau un telefon lui nea Gigi și îl întreb dacă să mai trag la poartă sau nu’. Fiecare jucător are suflet, are familie, are prieteni și a trecut prin umilințe pe care nu le merita. Unii nu se așteptau să se ajungă aici”, a spus Horia Ivanovici.

VEZI VIDEO MAI JOS

Robert Niță a pus tunurile pe jucători

În schimb, fostul atacant Robert Niță nu le acordă niciun fel de grațiere jucătorilor de la FCSB și asta pentru că atunci când au venit la gruparea bucureșteană știau ce îi așteaptă și cum lucrează Gigi Becali.

”Vreau să te întreb și eu ceva. Dacă tu ai fi fotbalist, azi cel mai bun la Botoșani, la Craiova, ești străin și vezi, citești, ai colegi care joacă la FCSB, știi ce se întâmplă acolo, te-ai duce la FCSB la bani dublu, triplu? Băieții ăștia știu unde se duc și acceptă să meargă acolo.

După aia e vrăjeală, sunt alibiuri: ‘nu jucăm bine că s-a băgat Gigi’. Da de ce nu i-ai spus înainte de meci ‘nea Gigi nu mă băga că eu sunt trompetă’. Își caută alibiuri. Regulile societății și clubului de acolo sunt dictate de patron și cine se duce știe unde se duce”, a declarat Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

