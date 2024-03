Bănel Nicoliță, ”amendat” în timpul unui meci caritabil: ”Ce-o să-mi spună mama?” Cum s-a ales cu permisul luat

În urmă cu o lună, fostul jucător de la FCSB a povestit la FANATIK SUPERLIGA cum . Momentul a avut loc în incinta unui supermarket, iar doamna care i-a lovit BMW-ul a reușit să mai strice și alte 5 autovehicule.

”Amendă” pentru Bănel Nicoliță la un meci caritabil

Bănel Nicoliță a fost unul dintre invitați la meciul caritabil dintre echipa Poliției București și o selecționată formată din fotbaliști retrași din activitate. Fostul internațional român a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, dar s-a ales cu o ”amendă” din partea oamenilor legii.

La un moment dat, partida a fost întreruptă, iar un polițist l-a chemat la margine pe Nicoliță și l-a înștiințat că este amendat pentru că a fost prins de radar cu viteză foarte mare pe gazon.

Dialogul dintre cei doi a fost unul memorabil. ”Vino un pic, te rog”, i-a spus polițistul lui Nicoliță, iar acesta l-a întrebat: ”Ce s-a întâmplat?” ”Alergi prea tare, ai viteză prea mare pe teren. Te sancționez contravențional astăzi, pentru că alergi prea tare”, i-a transmis omul legii, moment în care Nicoliță a replicat: ”Data viitoare promit că o să alerg mult mai încet”.

”Aleargă și tu mai încet, fii în ritm cu ceilalți. O să primești o amendă contravențională astăzi. 107 km/h în sprintul ăsta”, a continuat polițistul. ”Mamăăă! Nici eu nu credeam așa ceva. Data viitoare ajung la 110. Dacă mă bătea și vântul din spate cum era?”, a glumit fostul fotbalist.

”Pentru depășirea limitei maxime de viteză admisă pe terenul de fotbal, astăzi ai o amintire din partea Poliției Capitalei”, a afirmat omul legii, iar Bănel Nicoliță a încheiat cu o replică genială: ”Am luat amendă. O să mă duc acasă, ce-o să-mi spună mama?”

Nicoliță, fericit că a putut aduce zâmbetul pe buze celor prezenți

Meciul caritabil a avut loc la la Năstase & Marica Sports Club și a fost organizat cu ocazia Zilei Poliției Române. Din selecționata foștilor fotbaliști au mai făcut parte printre alții Ciprian Marica, Dacian Varga, Ionel Dănciulescu, Ovidiu Burcă, Alexandru Bourceanu și Bogdan Stancu.

”Știți că viteza e calitatea mea numărul 1. Mă bucur că am fost invitat aici, la acest meci caritabil. Mă bucur că m-am întâlnit din nou cu foști colegi, mai ales cu Bogdan Stancu, cu care nu mă văzusem de mult, dar și cu Dacian Varga și așa mai departe.

Ne bucurăm că le putem oferi bucuria de a juca împotriva noastră celor care nu avuseseră ocazia. Mi-aș dori să existe mai multe meciuri de genul acesta, pentru oamenii care ne văd doar la televizor, care nu au ocazia să joace împotriva noastră”, a declarat Nicoliță, la finalul partidei.

De ce i-a fost luat permisul

Fostul fotbalist de la FCSB a dezvăluit că s-a ales cu permisul luat în urmă cu ceva vreme și a încercat să facă glume cu polițistul care l-a oprit în trafic, dar nimic nu l-a scăpat de pedeapsă.

”Am avut permisul luat, din păcate. Eram prin Herăstrău, am schimbat banda fără să semnalizez. A mers vreo 2 kilometri după mine și m-a oprit. ‘Sunteți cu Dinamo?’, l-am întrebat. Mi-a zis că nu ține cu nicio echipă.

‘Ce am făcut?’, am întrebat. Aveam centura pusă, nu vorbeam la telefon. Mi-a zis că am schimbat banda fără să semnalizez. M-am scuzat, dar a zis că ‘Nu merg scuzele, trebuie să îți luăm permisul’”, a precizat Bănel Nicoliță.

Bănel Nicoliță a povestit la FANATIK SUPERLIGA și a mărturisit că două pahare i-au fost îndeajuns să se ”sature”. Acesta a dezvăluit că nu are astfel de experiențe în trecut și nu este obișnuit să bea alcool de obicei.