de victoria celor de la Rapid din meciul de acasă cu UTA Arad. Fostul jucător al lui FCSB spera ca giuleștenii să se încurce cu formația lui Mircea Rednic.

Bănel Nicoliță, declarație virală după Rapid – UTA 4-1. „Parcă prea repede, nu mă așteptam”

Spre surprinderea lui Bănel Nicoliță, Rapid a câștigat duelul cu UTA Arad din etapa 28, scor 4-1. Fostul jucător al lui FCSB a fost uimit de cum giuleștenii și-au revenit atât de repede în urma eșecului cu Poli Iași, scor 1-3.

“Rapidul a făcut un joc bun, mai ales după înfrângerea grea pe care au avut-o. Și-au revenit prea repede. Nu m-am așteptat, sincer. Mă așteptam să aibă un meci greu, pentru că UTA venea după 4 victorii și un egal.

Chiar mă gândeam că o să aibă și Rapid un meci greu”, a spus Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care e LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Greșeala din primul minut a oaspeților a adus victoria celor de la Rapid

Despre victoria, aparent, ușoară a celor de la Rapid au mai discutat Giani Kiriță și Florin Gardoș. Dinamovistul l-a felicitat pe noul puști al formației giuleștene, Robert Bădescu, care a și marcat la debut: “Victoria rămâne victorie cu un plus pentru Robert Bădescu. Bravo lui și sper să o țină tot așa”, a spus Giani Kiriță la FANATIK SUPERLIGA.

La FANATIK SUPERLIGA, Florin Gardoș este de părere că soarta jocului ar fi arătat diferit dacă UTA nu ar fi greșit în primul minut al meciului cu Rapid: “Probabil dacă nu făceau acea greșeală la început cei de la UTA… era puțin altfel meciul”.

Reacția lui Robert Niță după acuzele de “omenie” din Rapid – UTA 4-1

După Rapid – UTA Arad, scor 4-1, Basarab Panduru și Helmuth Duckadam au lăsat să se înțeleagă că . La declarațiile celor doi Robert Niță a oferit o reacție vehementă.

“În loc să analizăm jocul şi fazele, aruncăm câte o petardă de asta că dă bine. Nu cred că se pune problema… Se leagă de o centrare venită în careu şi ăla dă greşit, fiind mascat. Păi l-aţi văzut pe Rednic?

La 2-0 am crezut că-i sare stentul şi vine salvarea pentru el. M-am şi speriat când am văzut că salvarea aia dă cu spatele şi se ducea spre bancă, am crezut că i s-a făcut rău lui Rednic. Ar fi dat doi ani din viaţă ca să bată Rapidul în Giuleşti”, a fost reacția lui Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

Rapid – UTA Arad s-a terminat 4-1. Pentru gazde a deschis scorul Rrahmani, iar . Kosovarul a mai punctat o dată pe tabela de marcaj, iar Burmaz a decis scorul final după o super execuție din lovitură liberă. Pentru oaspeți a marcat Micovschi, jucător împrumutat de Rapid la UTA.

Bănel Nicoliță, dezamăgit după Rapid – UTA 4-1