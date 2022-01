Joan Laporta, discurs motivațional în vestiarul Barcelonei. Ce le-a spus jucătorilor după eșecul cu Real Madrid. Video

“Am căutat să jucăm între linii şi pe contraatac. Am scăzut jocul pe final. După cum am jucat în prima repriză meritam victoria. Planul a fost să ne apărăm bine şi să atacăm şi mai bine. Pe final am jucat bine pe plan ofensiv. Ne-am fi putut apăra mai bine. Ne-am descurcat bine pe contraatac, avem jucători care au caracteristici bune pentru acest stil” – Carlo Ancelotti (Real Madrid)

“Sunt trist, mai ales după ceea ce am văzut în primele 20 de minute. Am jucat cu un oarecare complex, în special după ultimele rezultate. Când am trecut de acest complex, cred că am fost mai buni şi am avut, pe final, meciul în mână. Suntem pe un drum bun. Ne-am luat la revedere de la un titlu, dar am scăpat şi de nişte complexe” – Xavi (Barcelona)

“Sunt lucruri pe care trebuie să le corectăm. Puteam să câştigăm în 90 de minute. Echipa a făcut o treabă bună. Sunt fericit pentru golul marcat şi pentru oportunitatea primită din partea antrenorului. Adversarii au jucători foarte bun şi au demonstrat că şi-au dorit mult victoria. Dacă suntem uniţi, vom putea să corectăm greşelile” – Federico Valverde (Real Madrid)

“Pentru spectatori a fost un special spectaculos. Am fost aproape de calificarea. Ne-am asumat riscuri, chiar dacă am început meciul în defensivă. Sunt mândru de colegii mei. Echipa a jucat la un nivel foarte înalt. Trebuie să jucăm în continuare aşa cum am făcut-o în această seară” – Gerard Pique (Barcelona)