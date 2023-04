„Bătaie de joc. Lasă-ne!”. Liderul Peluzei Nord FCSB îl face praf pe Vassaras: „Ar trebui să-l ia de mână și să plece cu el cu tot”. Video

Gheorghe Mustață l-a bombardat pe Kyros Vassaras după declarațiile sale surprinzătoare, iar șeful galeriei FCSB a cerut demisia în masă a FRF .

Gheorghe Mustață, scos din sărite de Kyros Vassaras: „Ar trebui să-l ia de mânuță și să plece împreună”

Gheorghe Mustață spune că nu stă în picioare niciun argument al grecului de la conducerea arbitrajului românesc: „Explicațiile au fost catastrofale! Ce mai poți să vii să spui?! Poți să-i spui ceva domnului Crăciunescu? Poți să-i spui ceva domnului Porumboiu? Poți să spui arbitrilor internaționali care au făcut ceva pentru fotbalul românesc?”.

Ultrasul îi cere public demisia lui Răzvan Burleanu și lui Kyros Vassaras: „Să vii să ne arunci sare în ochi? Nu știu ce să mai zic, dar domnul Burleanu ar trebui să-l ia de mânuță și să plece împreună. Să ne lase că și așa a distrus fotbalul ăsta.

Dacă sunt frați?! Ce să mai… accepți, taci. Trebuia imediat să iasă: Băi, nea… cum îl cheamă, că îi pierd mereu numele pe drum. Du-te, bă, frate, acasă! Rămâi acolo unde ești la UEFA”.

Gheorghe Mustață: „În Anglia, Grigore stătea și 5 etape!”

Suporterul FCSB e convins că intervențiile dure ale rapidiștilor ar fi fost sancționate drastic chiar și în Premier League: „Du-te, lasă-ne! Cum să vii cu explicațiile astea că nu există intenție, că nu e intensitate, când îl zboară pe Coman pe sus! Când se vine din spate, și mă uit și eu de vreo 40 de ani la fotbal, cum e posibil să vii să dai exemple din Anglia?

Păi acolo stătea și cinci etape Grigore. Cum e posibil așa ceva? Când se vede clar talpă sus pe peroneu! Roșu direct, nici nu trebuia să mai discuți. Și vii apoi cu laptopul să ne arăți că nu e așa. E bătaie de joc! Toți specialiștii au zis. Baliverne și tâmpenii”.

Mustață a dezvăluit și : „Eu am fost ieri la bază, am vorbit cu Florinel, m-am uitat la piciorul lui. Acestui băiat putea să i se sfârșească și cariera. Ca arbitru, să nu iei măsurile care trebuie… Acuma am înțeles că și-a cerut și scuze”.

Horia Ivanovici nu crede însă nicio secundă în variantă că : „Cum să își ceară scuze Feșnic? Când șeful arbitrilor a spus că nu a fost niciun roșu și că a arbitrat impecabil! V-aș da în judecată în locul lui. Și pe Gigi și pe voi! I-ai, bă, la tribunal!”.

„Ne face să regretăm că au plecat Mircea Sandu și Dragomir”

Gigi Mustață a cerut încă o dată demisia conducerii FRF: „Impecabil, exact ca dânsul. Dacă acum nu se recunosc aceste lucruri și vii cu balivernele astea să-ți bați joc de fotbalul românesc. Ar trebui să-i ia frumos domnul Burleanu pe toți să de mânuță și să se ducă!

Nu se poate să vină domnul Vassaris sau cum îl cheamă și domnul Burleanu să accepte. N-ai nicio performanță la echipa națională de când ai venit președinte. Dacă nu face nimic pentru fotbalul românesc, o luăm înapoi mult”.

În cazul în care ultrașii FCSB-ului vor dori să îl conteste la meciuri pe Răzvan Burleanu, Mustață spune: „Ne face să regretăm că au plecat Mircea Sandu și Dragomir. Dacă oamenii vor să îl conteste la meciuri, eu nu mă opun. E de opt ani în România și nu vorbește limba română. Ne bate câmpii în engleză”.

