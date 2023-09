Bergodi, declarație-șoc: ”La meciul cu Steaua s-au întâmplat lucruri ciudate!”

Italianul este unul dintre cei mai apreciați tehnicieni din fotbalul românesc, dar acesta a povestit la SUFLET DE RAPIDIST , imediat după ce și-a încheiat cariera de jucător.

Bergodi, dezvăluire uluitoare despre Steaua din perioada când a antrenat CFR Cluj

Invitat special în cea mai recentă ediție a , antrenorul italian Cristiano Bergodi a povestit un episod când era pe banca tehnică a lui CFR Cluj și consideră că s-au întâmplat lucruri ciudate care au dus la pierderea locul 2 în favoarea Stelei.

”La CFR, când am ajuns acolo în 2007, ei atunci începeau să investească, la fel cum e și la Rapid acum. În acel an am ajuns pe locul 3 și am dat jos de pe podium Rapidul lui Răzvan Lucescu. Înaintea noastră era Dinamo cu Rednic și Steaua cu Olăroiu.

La un moment dat Steaua era la 8 puncte în spatele nostru, noi eram pe locul 2 care ducea în Champions League. Locul 2 mergea în preliminarii, iar campioana era direct în grupele Champions League.

Aveam o echipă bună, dar în ianuarie am adus 2-3 jucători, Didi, Dani și Tony da Silva, cu care s-a îmbunătățit lotul. Aveam mereu concurență și așa am ajuns pe locul 3. Steaua ne-a depășit, dar s-au întâmplat lucruri pe care nu le putem vorbi aici. Ar ieși mare balamuc, dar oricum s-au întâmplat lucruri ciudate în anul acela.

Noi eram pe locul 2 la un moment și a trebuit să dau 3-4 jucători afară din lot pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Oricum, antrenorul e întotdeauna ultimul care află. După ultima persoană din club este antrenorul”, a declarat Bergodi, la SUFLET DE RAPIDIST.

Bergodi nu a câștigat titlul în România

Deși a antrenat la mai multe echipe mari din România, Cristiano Bergodi nu a reușit niciodată să câștige titlul. Italianul a fost însă aproape în 2020, când era la Universitatea Craiova și , pe ”Ion Oblemenco”.

Bergodi a ajuns în România în 2005, la FC Național, iar de atunci a mai antrenat la CFR Cluj, Rapid, în trei mandate, Poli Iași, FCSB, ASA Târgu-Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi OSK.

Patru trofee a câștigat în România: două Cupe cu Sepsi OSK și două SuperCupe, cu Sepsi OSK în 2023 și cu Rapid în 2008. A mai antrenat la Imolese, Sassuolo, Modena, Pescara ori Brescia, în Italia. Ca secund a lucrat la Lazio și Lecce, alături de Domenico Caso, respectiv Angelo Gregucci.

