Biletul zilei la pariuri, duminică, 25 februarie 2024. Câștig de 451 de lei

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele României și Spaniei, în care există implicații pentru ambele zone ale clasamentelor. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,51 la MaxBet și așteptăm un profit satisfăcător.

Deschidem biletul zilei de duminică la pariuri cu meciul FCSB – FC Botoșani, din etapa a 27-a din SuperLiga, care începe la ora 20:00. Este un duel inegal între liderul campionatului și ”lanterna roșie”.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Real Madrid – FC Sevilla, din runda a 26-a din La Liga, programată de la ora 22:00. ”Galacticii” vor să-și consolideze primul loc.

Cotă de 1,88 de la FCSB – FC Botoșani pentru biletul zilei

”Roș-albaștrii” s-au împiedicat de două ori în ultimele trei etape și l-au permis principalelor contracandidate la titlu să se apropie destul de periculos, astfel că nu-și mai permite alți pași greșiți.

FC Botoșani pare că a renăscut sub comanda lui Bogdan Andone, este neînvinsă în ultimele trei runde, însă are o misiune aproape imposibilă pe Arena Națională, chiar dacă FCSB are .

Liderul din SuperLiga pare să fi învățat ceva din erorile anilor trecuți și închide foarte bine jocurile în care se află în avantaj. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: sub 2,5”, care are la MaxBet o cotă de 1,88.

Golurile de la Real Madrid – Sevilla o cotă de 2,40

”Galacticii” au un avans de 6 puncte față de surpriza Girona și 8 față de rivala Barcelona, dar nu își permit să se relaxeze pentru a nu permite urmăritoarelor să pună presiune, mai ales că trebuie să se concentreze și pe Champions League.

Este primul joc al Realului pe Santiago Bernabeu după ce a devenit foarte clar că , iar antrenorul Carlo Ancelotti se teme de faptul că acest subiect va duce la deconcentrarea echipei.

Sevilla vine să-și vândă scump pielea pentru că are o situație destul de dificilă, însă de la Madrid se pleacă greu cu ceva în desagă. În aceste condiții, am ales pronosticul ”număr exact de goluri Sevilla: 1”, pentru că și cota de 2,40 oferită de MaxBet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 451 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 1,88 pentru pronosticul ”total goluri: sub 2,5” în meciul FCSB – FC Botoșani și o cotă de 2,40 pentru ”număr exact de goluri Sevilla: 1” la Real Madrid – FC Sevilla, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,51. Numai bună pentru un câștig de 451 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.