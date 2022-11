Biletul zilei la pariuri, duminică, 6 noiembrie 2022. Câștig de aproape 400 de lei cu meciuri din Premier League și La Liga

, însă până atunci avem ocazia să mizăm pe meciuri foarte spectaculoase din campionatele tari de fotbal din Europa. După lungi analize am ales să ne oprim asupra a două meciuri. Unul se joacă în Premier League, considerat de mulți cel mai puternic campionat din lume, iar celălalt în La Liga, în Spania. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 3,89 la și așteptăm un profit major.

Cotă de 2,15 la Aston Villa – Manchester United pe biletul zilei la pariuri

Aston Villa – Manchester United este unul dintre meciurile tari ale zilei în Premier League, care va începe la ora 16:00. „Diavolii roșii”, care vor fi oaspeți pe Villa Park, sunt în creștere de formă după ce au ajuns la nouă meciuri consecutive fără înfrângere în toate competițiile.

Echipa pregătită de Erik ten Hag vine după victoria din Europa League, acolo unde s-a calificat în șaisprezecimile competiției. , Manchester United se află pe locul 5 în campionat, cu 23 de puncte și au 4 meciuri consecutive fără înfrângere în deplasare. Ultima oară când pierdea în deplasare, .

De cealaltă parte, Aston Villa are un sezon de toamnă slab. Se află pe locul 16 în Premier League, cu doar 12 puncte adunate în 13 partide. Pe teren propriu, fosta echipă a lui Steven Gerrard, merge ceva mai bine, deoarece 10 din cele 12 puncte sunt obținute pe Villa Park. Totuși, pentru această partidă vom miza pe varianta „2 solist”, care are la o cotă de 2,15.

Partida Betis – Sevilla compensează cu o cotă de 1,81

Derby-ul Sevillei va avea loc de la ora 22:00, iar partida se anunță a fi una foarte spectaculoasă. Gazdele sunt într-o formă foarte bună, iar după 12 etape se află pe loc de Champions League, locul 4.

Sevilla, , este antrenată acum de Jorge Sampaoli. Deși în grupele Champions League Sevilla a reușit să se salveze și să meargă de pe locul 3 în primăvara europeană din Europa League, în campionat lucrurile arată foarte rău.

Fosta campioană a Europa League este penultima în clasament și are mare nevoie de puncte. Astfel, ținând cont de orgoliile puse în joc și nevoia de puncte pe care o au andaluzii am ales să mergem pe varianta „șansă dublă: x2”, care are la o cotă de 1,81.

Biletul zilei la pariuri aduce un profit potențial de 389 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la o cotă de 2,15 pentru pronosticul „2 solist” în meciul Aston Villa – Manchester United și o cotă de 1,81 pentru „șansă dublă: x2” la Betis – Sevilla, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,89. Numai bună pentru un câștig de 389 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.