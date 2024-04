Biletul zilei la pariuri, sâmbătă 6 aprilie. Bet Builder spectaculos pentru un câștig de peste 1.450 de lei

E sâmbătă, oferta de evenimente sportive este extrem de bogată, iar pariorii au un bun prilej de a plasa pronisticuri câștigătoare. Încercăm să le venim și noi în ajutor cu un bilet al zilei la pariuri foarte curajos, compus din două combinații Bet Builder. Am obținut o cotă totală de 14,57 de la BETANO, iar câștigul ar putea fi de peste 1.450 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

Bet Builder de cotă 3,35 la derby-ul AS Roma – Lazio pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri

Pentru prima alegere de pe biletul zilei la pariuri ne oprim în Serie A, unde sâmbătă, 6 aprilie, în etapa 31, este programat „Derby della Capitale” dintre AS Roma și Lazio. Partida va începe la ora 19:00 și va putea fi urmărită de mirobiștii din România pe posturile Prima Sport 2, Digi Sport 4 și Orange Sport 2.

Fiind vorba despre un meci AS Roma – Lazio, e greu de pronosticat întotdeauna un rezultat final, indiferent de forma în care se află cele două formații. Asemenea derby-uri nasc orgolii nebănuite, mobilizarea este maximă în ambele tabere și nu poți ști niciodată cum se va termina. Sigur va fi spectacol, și pe teren, și în tribune, probabil se va juca ofensiv, cum au făcut-o ambele echipe în ultima vreme, și vom avea parte și de goluri. Cel puțin două…

Dar ceea ce știm cu siguranță este că nimeni nu va da niciun pas înapoi și va face tot posibilul pentru a ieși învingător. Iar ambiția și dorința de a se impune în derby au adus întotdeauna cu ele și o agresivitate pe gazon împinsă dincolo de limitele regulamentare. Tradusă prin acordarea a numeroase cartonașe, de cele mai multe ori chiar și roșii.

Cum a fost și cazul ultimelor 5 întâlniri directe, în care s-au acordat cel puțin 5 avertismente în fiecare, iar în trei dintre ele am avut parte chiar și de câte două eliminări. Ceea ce nu e exclus să se întâmple și sâmbătă seara.

În privința situației din clasament, AS Roma stă mai bine, pare mai în formă și are speranțe să prindă in extremis un loc 4 care să-i asigure prezența în Evoluând, teoretic, pe teren propriu, trupa lui De Rossi pare a avea un ușor avantaj, ceea ce ne face să credem că nu va părăsi terenul învinsă.

Iar analiza acestor premise ne-a dus spre un Bet Builder spectaculos de la BETANO, cu o cotă de 3,35 obținută din combinarea pronosticurilor „peste 1,5 goluri + peste 4,5 cornere AS Roma + peste 5,5 cartonașe”.

Meciul Rapid – CFR Cluj aduce un Bet Builder de cotă 4,35 pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri

Lăsăm în urmă Serie A și trecem la SuperLiga României, care sâmbătă seara va programa o altă partidă interesantă din etapa 3 a play-off-ului. E vorba despre Rapid – CFR Cluj, un adevărat „război” pentru ocuparea unui loc în cupele europene. Meciul va începe la ora 20:30 și va fi transmis în direct pe Prima Sport 1, Digi Sport 1 și Orange Sport 1.

Ieșite aproape definitiv din lupta la titlu după ultimele rezultate, ambele formații au de tras tare pentru a prinde măcar un loc de cupă europeană. Ratarea acestui obiectiv, după ce s-a dat cu piciorul și celor două trofee interne, ar însemna un adevărat dezastru. Care cu greu va fi digerat de conducători, dar și de suporteri…

La CFR Cluj a fost o adevărată nebunie în această săptămână. S-a început cu umilința din Cupă de la Hunedoara, s-a continuat cu al cărui și s-a terminat (oare?) cu

Și giuleștenii se scaldă în ape tulburi după eșecul de la Craiova, Dacă va rata acest obiectiv, e posibil să fie demis și el în vară, patronul Dan Șucu nefiind dispus să ierte această „performanță” după ce a băgat câteva milioane bune de euro în conturile clubului.

Vom avea parte astfel de un duel al orgoliilor rănite, cu o echipă gazdă dornică să se revanșeze în fața propriilor suporteri, și una oaspete cu jucători extrem de agresivi și de nervoși. Date care ne duc spre un Bet Builder de cotă 4,35 la BETANO, compus din pronosticurile „șansă dublă 1X + peste 1,5 goluri în meci + peste 4,5 cornere Rapid + peste 2,5 cartonașe CFR Cluj”.

Câștig de peste 1.450 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la BETANO o cotă de 3,35 pentru Bet Builder-ul „peste 1,5 goluri + peste 4,5 cornere AS Roma + peste 5,5 cartonașe” la meciul AS Roma – Lazio și o cotă de 4,35 pentru Bet Builder-ul „șansă dublă 1X + peste 1,5 goluri în meci + peste 4,5 cornere Rapid + peste 2,5 cartonașe CFR Cluj” la Rapid – CFR Cluj. Combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 14,57, numai bună pentru un câștig de peste 1.450 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.