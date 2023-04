Biu Marquetti, operată de urgență: “Să mă treziți, că eu trebuie să mai cânt’

Biu Marquetti a suferit o intervenție de urgență, fiindu-i îndepărtate niște chisturi ovariene care au evoluat în ultimele șase luni. Dacă până acum frumoasă cântăreață a stat liniștită, fiind convinsă că nu va avea probleme, iată că lucrurile ai luat o altă întorsătură. Operată de urgență, Biu Marquetti se reface pentru că, declară ea, are multă treabă în continuare.

Biu Marquetti, operată de urgență

Biu Marquetti, frumoasa cântăreață cubaneză, a suferit o operație grea. Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, cunoscuta cântăreață recunoaște că i-a fost teamă pentru că nu avea familia lângă ea.

ADVERTISEMENT

95 la sută din femeile latino americane suferă să problema chisturilor ovariene, așa că nici Biu Marquetti nu a scăpat. Dacă toată viață ei medicii i-au spus să nu se îngrijoreze, iată că a venit momentul că ea să se opereze. În urmă cu 6 luni, problema ei de sănătate s-a agravat.

“Încă nu sunt refăcută complet dar trebuie să încep treaba”

Biu Marquetti, cunoscuta cântăreață și fostă solistă a a fost diagnosticată, de tânără, cu prezența unor chisturi ovariere. Dacă mulți ani medicii i-au garantat că acest lucru nu-i va afecta sănătatea, iată că în ultimele 6 luni aceste chisturi s-au mărit. Biu Marquetti s-a operat de curând, la Spitalul Fundeni, și acum este în afara oricărui pericol.

ADVERTISEMENT

“Eu am avut mereu problema asta, dar mi s-a spus tot timpul că nu e cazul să mă îngrijorez. Că nu e periculos pentru sănătatea mea. Poate și din cauza că femeile latino americane suferă, în proporție de 95 la sută, de această problemă.

Am decis să mă operez de chisturile ovariene pentru că și mama mea a avut și s-a rezolvat între timp. Inițial nu am avut de ce să mă îngrijorez dar în ultimele 6 luni au crescut și medicul a stabilit că trebuie scoase.

ADVERTISEMENT

Operația a durat 3 ore și am făcut-o la Spitalul Fundeni. Vreau, în primul rând, să le mulțumesc domului doctor Silviu Voina, Loredanei Boltea și echipei lor” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Biu Marquetti.

Biu Marquetti, show la spital, înainte de operație

Biu Marquetti s-a născut și are o familie frumoasă și numeroasă. Fiica ei îi seamănă leit și, de ceva timp, Biu Marquetti este și o bunică fericită. Atunci când a venit în România a trebuit să-și lase fiica alături de familia ei, în Cuba, pentru că aici a pornit totul de la zero. A venit în România datorită faptului că cei de la Mandinga își căutau o solistă și au găsit-o tocmai în Cuba, țara natală a cântăreței. Cei din trupă au convins-o să înceapă o viață nouă într-o țară care a primit-o cu brațele deschise.

ADVERTISEMENT

“După operație a trebuit să stau liniștită o săptămână și, când mi-am revenit complet, am putut să plec acasă. Încă nu sunt refăcută complet dar nu mai pot să stau, trebuie să încep treaba.

ADVERTISEMENT

Sunt fericită că am găsit un medic foarte bun și o echipa extraordinară. Înainte de operație am mers să-mi fac anestezia. Fetele de acolo au fost foarte drăguțe, am cântat și am dansat cu ele.

Le mulțumesc că m-au ajutat. Pentru mine nu mi-a fost frică dar îmi era puțin teamă pentru că nu aveam familia lângă mine. Aveam deja lacrimi în ochi când fetele m-au luat în brațe și mi-au spus că totul o să fie bine”declară Biu Marquetti, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

Cine este Biu Marquetti?

În anul 2015 Biu Marquetti a parcicipat la ‘Vocea României’ și în 2017 la . Iar înainte de asta, în anul 2008, Biu a reprezentat țara natală, Cuba, la Festivalul ‘Cerbul de Aur’. Chiar dacă s-a apucat de cântat de la 4 ani, frumoasa cântăreață cubaneză a ales să facă Dreptul. Dar, după doar un an de zile, a decis că vrea să facă ce știe mai bine, și anume să cânte.

La 47 de ani Biu Marquetti a devenit bunică, fiica ei Lienlysbell aducând pe lume o fetiță. Chiar dacă mama ei a cântat de mică, Lienlysbell a ales alt drum și, în prezent, este studentă la medicină.

“Când am ajuns la spital nu aveam codițele, eram îmbrăcată normal dar personalul medical m-a recunoscut. De când m-am urcat în lift s-a dus vorba că am venit să mă operez. La post operator am cântat și am dansat până a venit anestezista. Când am văzut-o i-am spus ‘acum sunt în mâinile voastre, să mă treziți că eu trebuie să mai cânt’.

Când am deschis ochii eram la terapie intensivă unde m-au ținut o noapte. Veneau la fiecare ora să mă verifice și le mulțumesc tuturor foarte mult” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, frumoasa cântăreață Biu Marquetti.

Biu Marquetti a avut niște probleme de sănătate dar acum s-a operat și abia așteaptă să se reapuce de muncă. Și nu este vorba doar de cântat. Frumoasa cântăreață și-a deschis în restaurant cu specific cubanez. Născută la Havana și venită în România din anul 2006, Biu Marqetti a decis că vrea să împărtășească secrete din bucătăria latino americană și a băuturilor din această țară.