Calvarul prin care trece Florin Gardoș. Amintiri cumplite de când l-a „rupt” pe Cosmin Băcilă: „Criminalule!”. Video exclusiv

Florin Gardoș nu va uita niciodată că a fost aproape să îi încheie cariera unui adversar în perioada în care juca la FCSB. Fostul fundaș central a făcut dezvăluiri la mai bine de zece ani distanță, pe fondul discuțiilor despre .

Florin Gardoș nu-l va uita niciodată pe Cosmin Băcilă: „A fost cumplit la mine”

Florin Gardoș i-a schimbat definitiv viața lui Cosmin Băcilă într-un meci FCSB – Pandurii Târgu-Jiu, pe 19 septembrie 2011. Fostul „pandur” nu a mai reușit niciodată să revină la nivelul de dinainte de accidentare și chiar s-a gândit la sinucidere. Nici pentru Gardoș nu a fost însă ușor, așa cum a dezvăluit . – VEZI

„A fost cumplit la mine, chiar dacă situația a fost puțin diferită. Intrarea n-a apărut atât de urât, dar urmările au fost foarte grave. Este vorba despre Cosmin Băcilă, în 2011. Și-a rupt piciorul, chiar a avut fractură, nu ce zice domnul Șucu de Papeau.

La doar 22 de ani, Gardoș a fost linșat de către toată opinia publică și suporteri: „A stat foarte mult. Un an și ceva. Mesaj, înjurături: ‘Criminalule!’. Toți s-au întors împotriva mea, mai ales cei care erau dinamoviști sau rapidiști. În afară de steliști. A fost greu și pentru mine, dar mai ales pentru el. Am primit șase etape de suspendare.

Primeam mesaje, dar nu le spuneam celor din familie. E greu să fii și în postura aia. Revenind la mi s-a întâmplat mie, nu am fost niciodată un jucător agresiv. A fost dureros și pentru mine, dar nu că nu dormeam nopți. Am avut și eu un accident la șase ani, fractură de tibie și peroneu și știam ce înseamnă.

Florin Gardoș regretă intrarea „criminală” la Băcilă: „A durat mult până mi-am revenit”

a trecut și el printr-un adevărat calvar, chiar dacă a fost agresorul și nu victima: „Am spus-o mereu că dacă aș da timpul înapoi n-aș mai fi făcut faultul ăsta. Am ținut legătura o perioadă. El a fost destul de supărat din cauza asta. Eu am tratat relația așa cum mă gândeam eu că mi-aș dori să fiu tratat dacă eram în locul lui. Ce să vorbesc cu ăla care mi-a rupt piciorul? Așa am gândit-o eu. Probabil și acum e supărat. A fost foarte mediatizat pentru că eram eu.

Sunt mustrări de conștiință, normal. Am fost la el la spital, l-am văzut întins. A durat mult până mi-am revenit și a fost o perioadă foarte grea. A fost al doilea meu an la Steaua (n.r. – FCSB) și am avut multe probleme”.

Acea perioadă a coincis cu cel mai dificil moment din carieră, chiar dacă Gardoș a stat și el la Southampton mai bine de un an pe bară: „M-am accidentat destul de grav, am stat vreo 7 luni, am avut și un deces în familie. S-au adunat toate în perioada aia. Cred că a fost cel mai neplăcut an din cariera mea”.

Florin Gardoș a găsit și singura explicație pentru acel moment în care nu a gândit limpede: „Sfat? Să fii cumpătat. Eu îmi aduc aminte că era Ronney Levi antrenor la FCSB. Eu debutasem titular la echipa națională la 22 de ani și toată lumea mă aprecia și eram pe o pantă ascendentă. M-a scos din echipă și îmi reproșa că nu sunt destul de agresiv, că nu am atitudine. Pierdusem primul unsprezece și atunci pe moment nu le mai judeci și nu mai ești la fel de cumpătat. Poți să ai un moment în care să regreți ce s-a întâmplat”.

Cosmin Băcilă nu l-a iertat niciodată: „Mi-a nenorocit cariera și e un nesimțit cât el de mare. A intrat ca un țăran la județ”

Cosmin Băcilă nu l-a iertat pe Gardoș nici după atâția ani de la nefericitul accident: „Şi acum plâng de ciudă din cauza ghinionului pe care l-am avut. Mă doare sufletul când mă uit la foştii mei colegi de la Pandurii, Nistor, Pintilii, Chiricheş, Răduţ, dar şi alţi jucători. Acest Florin Gardoş mi-a nenorocit cariera şi pot să vă spun că este un nesimţit cât el de mare. Nu am văzut în viaţa mea atâta nesimţire la cineva. Acest fotbalist cu o față de copil nevinovat m-a nenorocit.

A venit o singură dată la mine la spital, în urmă cu şapte ani, atunci cînd mi-a rupt piciorul, iar din ziua aia nu l-am mai văzut la faţă şi nu mi-a dat nici măcar un telefon ca să mă întrebe dacă am nevoie de ceva. Pur şi simplu l-a durut în dos de mine. A intrat la mine, la faza aia, atunci cînd mi-a rupt piciorul, exact ca un ţăran care joacă la judeţ. Nu a avut creier deloc. Vă mai spun încă o dată că a gândit exact ca un ţăran care juca pe la judeţ: ori eu ori mingea. Așa joacă aia pe la țară.

În doi ani şi jumătate de contract eu am jucat la ASA Tg. Mureş doar un meci. Vă daţi şi voi seama în ce situaţie mă aflam? Stăteam singur în casă şi îmi venea să dau în altele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am făcut vreo prostie”, declara fostul fundaș dreapta în 2018, în exclusivitate pentru FANATIK.