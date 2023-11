„Când te sună clubul-mamă, nu ai cum să refuzi”. Petre a vorbit despre preluarea lui Dinamo

. Fostul fotbalist, acum antrenor la Unirea Ungheni în Liga 3, este dispus să preia postul de tehnician al formației din Ștefan cel Mare, însă nu crede că este momentul acum. Petre a mai vorbit și despre demisia lui Burcă și a lui Nicolescu de la Dinamo.

Florentin Petre a vorbit despre preluarea lui Dinamo

Florentin Petre a vorbit despre o posibilă preluare a lui Dinamo în funcția de antrenor. Fostul jucător de pe Ștefan cel Mare este de părere că va sta pe banca echipei sale de suflet într-o zi. Chiar dacă informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, Petre crede că situația de la echipă ar impune o schimbare radicală.

ADVERTISEMENT

“Le-am promis oamenilor de aici că voi rămâne alături de ei în orice situație. În primul rând, ca să antrenez în Liga 1, îmi trebuie licența PRO, nu o am. Dar când te sună clubul-mamă, nu ai cum să spui nu.

Însă, am o treabă de terminat aici, am niște oameni care și-au pus încrederea în mine și nu pot să îi dezamăgesc. Așa că, exact cum am spus, mai devreme sau mai târziu voi antrena la Dinamo.

ADVERTISEMENT

Dacă era ceva, mă sunau până acum. Într-o zi voi antrena Dinamo și o să fii mândru de mine, o să vezi. Pentru că voi fi pregătit să fac asta”, a declarat fostul jucător de la Dinamo, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

“Burcă și Nicolescu trebuie să plece?”

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și Andrei Nicolescu, în cazul în care lucrurile la Dinamo nu mai funcționează: “Cu siguranță. Atâta timp cât nu ai rezultate, întreabă-l pe Vivi ce înseamnă să fii antrenor.

ADVERTISEMENT

Cât timp ai rezultate bune, ești rege, iar când nu mai ai rezultate, nu te așteaptă nimeni la un club cu tradiție atât de mare. Cine să te aștepte când 5-6 etape nu ai tras un șut la poartă, nu ai dat un gol. E foarte greu să gestionezi vestiarul.

Le trebuie un șoc. Le trebuie ceva prin care să poată merge mai departe. Altfel, o să se trezească din nou în liga a doua și nu știu dacă vor mai promova, cum au promovat anul trecut. Eu cred că le va fi greu să promoveze, dacă retrogradează acum”.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.

Florentin Petre, despre următorul antrenor al lui Dinamo