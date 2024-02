Carmen Harra, profeție șocantă după ce Regele Charles a fost depistat cu cancer. Când urcă William la tron, în locul tatălui său

Carmen Harra face previziuni șocante după ce Regele Charles a fost diagnosticat cu cancer. Va pleca suveranul din fruntea Casei Regale Britanice anul ăsta? Cât de repede vine William la tron? Ce se întâmplă cu Kate Middleton? Îndrăgita clarvăzătoare face dezvăluiri cu totul neașteptate, în exclusivitate pentru FANATIK!

Carmen Harra, profeție despre Regele Charles: va avea o domnie scurtă

Vestea despre Regele Charles, care a descoperit la timp, scrie presa britanică, despre cancerul la prostată a zguduit întreaga scenă internațională. Asta în contextul în care și nora lui, prințesa Kate Middleton a fost supusă unei intervenții chirurgicale la abdomen, din motive încă nedeslușite.

Carmen Harra a declarat că ea a scris de mai multă vreme într-una din cărțile sale că șederea Regelui Charles în fruntea Casei Regale va fi una tranzitorie, pentru a-i face loc fiului său, William, cel care va fi cu adevărat relevant ca monarh.

Mai mult de atât, Carmen Harra ne spune că n-ar trebui să ne mire dacă anul ăsta Charles se va retrage și va fi înscăunat fiul său. Sunt șanse mari, în opinia psihologului și ca acest lucru să se întâmple în lunile viitoare, pe măsură ce monarhul se va concentra exclusiv pe tratarea problemei sale de sănătate.

„Sunt șanse ca anul ăsta să ajungă William la tron”

„Eu am spus că el nu domnește decât foarte puțin. Foarte puțin. El are o cumpănă de viață între 75 și 76 de ani. Ia vedeți câți ani are el acum! Are o perioadă foarte grea. O să ia fiul său conducerea. Eu am spus în prima mea carte despre asta, acum vreo 20 și ceva de ani. Va veni William. Am scris că Regina urma să moară și am spus că persoana care o urmează nu este neapărat Charles, în ideea că Charles este atât de tranzitoriu, că are o domnie scurtă de parcă nici n-ar fi fost.

Sunt șanse ca anul ăsta să ajungă William la tron, pentru că anul ăsta e un an karmic. Anul ăsta aduce toate surprizele Pământului pentru noi, mai ales în ceea ce privește politica, cu tot ce vrei și ce nu vrei, de la America până în Rusia, în Asia. Toată omenirea e zguduită de evenimente politice absolut neașteptate. Nimic din ce prezicem noi va fi complet pe dos. Este altfel, nu neapărat pe dos. Suntem luați prin surprindere în toate părțile lumii”, a dezvăluit Carmen Harra, în exclusivitate pentru FANATIK.

„În 2024, se schimbă puterea în Rusia”

Întrebată dacă în anul 2024 omenirea trebuie să plătească din punct de vedere karmic, Carmen Harra a zis că nu e vorba neapărat despre o pedeapsă. În opinia sa, anul ăsta se reașează o ordine în urma unui dezechilibru care s-a produs treptat, în timp.

Carmen Harra anunță an de revolte, de reașezare a ordinii globale

„E un an de revoltă, un an de posibilitate de război, ceva ce nu a mai fost din 1952, un an cu conotația asta. N-am avut de mult așa ceva. Nu e vorba neapărat de o plată karmică. E vorba de o restituire, o reașezare a balanței lucrurilor. De exemplu, în 1952, Regina Elisabeta a devenit regina Angliei. După 70 și ceva de ani, se schimbă conducerea și în Anglia, înțelegi?

Deci tot în 1952 s-a născut Putin. În 2024, se schimbă puterea în Rusia. Anii karmici vin să soluționeze lucrurile, dar nu neapărat ca o pedeapsă, că noi vedem karma ca pe o plată. E doar despre a pune lucrurile în ordine”, ne-a spus Carmen Harra despre situația nurorii Regelui Charles al Marii Britanii.

Carmen Harra, o altă profeție după ce a zis că Regele Charles va trece printr-o mare cumpănă. Ce se va întâmpla cu Kate Middleton

Cu privire la situația medicală a lui Carmen Harra ne liniștește. că nu este un an fatal pentru nevasta viitorului rege, William, dar că, atenție, problemele sale medicale se vor acutiza în următorii ani.

„Eu am spus și despre Kate Middleton, acum 12 sau 14 ani, parcă. Problema e că predicțiile astea câteodată se manifestă în timp, nu se întâmplă a doua zi. Și la ea sunt niște probleme destul de serioase, dar nu văd în destinul ei acum că ar muri, dar problemele ei în timp se acutizează”, a încheiat Carmen Harra, pentru FANATIK.