Cât câștigă Konoplyanka la CFR Cluj. O nouă „țeapă” de genul Julio Baptista?

Echipele de club au profitat de pauza competițională oferită de meciurile echipei naționale. CFR Cluj speră să își recupereze principala vedetă a echipei. în această vară, însă a fost măcinat de accidentări.

Konoplyanka este la recuperare

Despre situația lui Konoplyanka s-a discutat intens și FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, iar între jurnalistul Alin Buzărin și președintele ardelean Cristi Balaj s-a iscat chiar o mică polemică.

ADVERTISEMENT

“Eu, mă gândesc, dintre toate numele pe care le-ai spus, că ăla se repară, celălalt se repară, că Krasniqi, că Tachtsidis… Niciun cuvânt despre Konoplyanka, nu ai spus nimic. Bănuiesc că nici nu ai ce să ne spui nou.

Dar mă tem că s-ar putea să devină, cum îl cheamă, asemănător cu cel care a fost, încă un caz gen Julio Baptista. Pentru că a venit acum 3 luni, a jucat 43 de minute sau cât a jucat, un jucător imens, un jucător foarte bun”, a deschis Alin Buzărin discuția.



ADVERTISEMENT

„Alin, știi de ce nu poate să fie încă un caz gen Baptista? Acela câștiga într-o lună cât câștigă Konoplyanka pe o perioadă întreagă. Nu are cum să fie așa. Nu știu exact pentru câte luni, dar sunt multe luni”, a declarat Cristi Balaj.

Julio Baptista este un fost internațional brazilian, care a evoluat la cluburi uriașe precum Real Madrid, AS Roma sau Arsenal, și care a ajuns la CFR Cluj în 2018, pe finalul carierei, când avea 37 de ani. Nu mai jucase nicăieri de un an și 8 luni, iar din cauza accidentărilor nu a prins decât 21 de minute la gruparea ardeleană în aproape jumătate de an, timp în care a fost plătit cu 45.000 de euro pe lună.

ADVERTISEMENT

CFR rămâne una din puterile Ligii I. . Formația din Cluj este pe locul 2 în campionat, la 3 puncte de liderul FCSB și la 4 puncte peste urmăritoarea Rapid.

CFR este pe locul 2 în campionat

“Alin, crede-mă. E o mare diferență. Nu am menționat numele lui pentru că atât timp cât nu a evoluat sau a evoluat foarte puțin, este dificil să spun că este o soluție reală clară, în comparație cu Camora, care a jucat, Manea, pe care îl cunoaștem.

ADVERTISEMENT

Krasniqi, care a jucat, Tachtsidis, care a jucat. Este dificil să vorbesc atât timp cât a evoluat mai puțin decât ceilalți. În acest moment, el este în recuperare, deoarece echipa a avut liber. Se vor reuni mâine.

El a fost prezent. Nu știu, va trebui să discutați cu cei din staff-ul medical pentru a afla când se va întoarce. Când veți avea conferință de presă, va fi disponibil și acest lucru se întâmplă destul de des. Chiar nu știu, aș fi rezervat.

L-am văzut revenind la antrenamente, ne-am bucurat. Apoi s-a accidentat într-un duel. Lui Morgan i-am dat mai multe zile pentru a se recupera…”, a completat Cristi Balaj.

FANATIK SUPERLIGA este în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, exclusiv pe FANATIK.RO. Emisiunea este în direct și se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

Konoplyanka se pregateste de revenire